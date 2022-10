La nova droga dels rics: què és la cocaïna rosa?

En el mercat actuali les persones que consumeixen aquesta droga s'han afanyat a trobar-ne una substituta. És ni més ni menys que la. Una substància que fa més d'una dècada que està a la venda, però que, ara, amb la falta de les drogues habituals i l'aixecament de les restriccions per la Covid, ha disparat el seu consum a Catalunya.La cocaïna rosa és un, que combina cafeïna, MMDMA, èxtasi i ketamina i es coneix, també, per altres noms, com ara nexus, 2CB, pantera rosa o tusi. L'ONG Energy Control ha alertat que els consumidors la compren sense saber-ne la potència, notable per a l'organisme. "És una substància que s'ha ofert a l'oci recreatiu comi ha entrat, sobretot, en població molt jove", ha explicat la doctora en Química i cap de la unitat d'anàlisis d'Energy Control, Mireia Ventura, en declaracions a Catalunya Informació. La nova droga dels rics marca, ara per ara, un preu al mercat que supera elsA banda d'aquesta droga sintètica, Energy Control també ha expressat la seva preocupació per altres substàncies que s'han introduït a l'oci nocturn de casa nostra, i pràcticament d'arreu del món. En un estudi que ha fet, l'ONG ha detectat que gairebé: "Estem començant a veure el que anomenem pastilles falses, que hem detectat aquest estiu i que només portaven excipients", han detallat.Les drogues que més es consumeixen, això sí, sóntradicional, que tot i l'escassedat, és la substància per la qual es visita més a urgències. Precisament per això, preocupa especialment especialistes com ara el coordinador de la unitat de Toxicologia de l'Hospital del Mar,, que ha apuntat que el seu consum ha viscut un repunt en els últims dos anys, "però no està arribant, de moment, a les xifres que teníem fa uns anys", ha precisat. En línies generals, ha explicat el doctor, ha constatat un augment generalitzat de les intoxicacions per drogues de síntesi i, pel que fa a, ha avisat que, "encara que no ha arribat al servei d'urgències com temps enrere".

