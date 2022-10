Troben un jove mort a la sortida d'una discoteca del Paral·lel

Investiguem la mort d'un home a l'Avinguda Paral·lel de Barcelonahttps://t.co/GvLSoNhOgQ pic.twitter.com/CLWXDS8AhU — Mossos (@mossos) October 30, 2022

Els Mossos d'Esquadra investiguen laa l'avinguda del Paral·lel de Barcelona, segons ha informat el cos català en un comunicat. Cap a les 6:00 del matí, els agents han rebutque hi havia un home ferit prop de les Drassanes, que ja ha estat trobat mort quan les dotacions policials i d'emergències han arribat al lloc dels fets.Fonts municipals han informat a l'ACN que els fets s'han produït davant de laLa Divisió de Recerca Criminal () de la Regió Metropolitana de Barcelona ha obert unaper esclarir les causes de la mort i identificar i localitzar el presumpte autor.davant aquesta mateixa discotecaDies després, una macrooperació policial va localitzar armes blanques i drogues a l'establiment. D'altra banda, segons han informat fonts municipals, el districte defa mesos que persegueix els incompliments del local d'oci en l'àmbit del règim d'activitats, però l'Ajuntament de Barcelona no té competències per tancar-la per raons de seguretat. Per això, el districte està col·laborant amb els Mossos.

