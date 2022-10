Una família recorre el món abans que els fills es quedin cecs per una malaltia

"Resignar-se no estava als nostres plans i vam decidir passar a l'acció". Així descriu des d'Indonèsia la idea de fer un viatge per tot el món per conèixer-ne tota la bellesa Édith Lemay, mare d'una. L'objectiu d'aquest viatge era omplir la memòria dels fills de records visuals abans que la malaltia que pateixin els ho impedeixi.Es tracta de la, unade manera progressiva. "Quan el metge et diu que els teus fills es quedaran cecs, les emocions surten a la superfície, però vaig buscar solucions per canviar-los les vides", explica Lemay a 20 minutos.Amb aquest viatge per tot el món, els pares es van proposarals quatre fills, tres dels quals afectats per la malaltia, "abans que fos impossible perquè la retinitis els impedeixi reconèixer què tenen al seu voltant. "Volíem que, quan siguin grans, tinguin una referència visual de com és una girafa, un elefant, un paisatge diferent...", explica la mare.La volta al món havia de començar el març del 2020, però la pandèmia de la Covid va frustrar-los els plans. Aquell mateix estiu, però, van optar per viatjar a l'Àfrica, on gairebé no hi havia restriccions, i van aterrar a Namíbia. Han passat per diversos països del continent, Turquia, Mongòlia i Bali, fins a arribar a Indonèsia, on estan actualment. La ruta està prevista que continuï per Àsia.Tal com detallen els progenitors, aquest viatge per tot el món és, abans de passar a una vida adulta que "serà difícil que sigui normal". Tot i que la malaltia avança molt lentament i no serà fins que siguin adults que ja no hi vegin, els pares volen que estiguin preparats "per a tot el que vingui" i que fins llavors puguin gaudir al màxim.

