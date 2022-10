Elon Musk completa la compra de Twitter i acomiada els principals directius

ha completat aquest divendres la compra de Twitter per 44.000 milions de dòlars, una xifra similar en euros, i s'ha estrenat. El magnat ha expressat en reiterades ocasions el seu desacord amb la manera de funcionar de la xarxa social: Per exemple, ha estat molt dur amb el bloqueig dels usuaris que violen de manera repetida les polítiques d'ús, el qual fa pensar que la seva arribada pot obrir la porta alEl conseller delegat deva anunciar fa una setmana als seus inversors que té previst, tal com va avançar el The Washington Post. Aquesta decisió comportaria que prop de 5.500 treballadors perdessin la feina, perquè el magnat es quedés amb una plantilla de poc més de 2.000. Tot i que l'empresa ja tenia previst acomiadar part dels seus assalariats, dues hores després de l'anunci, el seu advocat va informar per correu intern que, de moment, no estan preparant mesures d'aquest tipus.Les retallades, però, no serien innòcues i afectarien a la infraestructura de Twitter i als centres de dades que sostenen el seu funcionament. Experts consultats pel Post han analitzat que els'incrementaria i els usuaris quedarien més exposats davant laElon Musk i els propietaris de Twitter van arribar finalment a un acord a principis d'octubre per la compra de la xarxa social a canvi de 44 milions d'euros. L'empresaridesprés de retirar-la fa uns mesos, quan el tracte ja era pràcticament un fet, tot acusant la companyia d'haver amagat informació i haver presentat unes dades inferiors a les reals pel que fa als perfils falsos.

