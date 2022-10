Feijóo tanca la porta al diàleg amb Sánchez: «Els acords arribaran amb aquest PP i un altre PSOE»

El president del, ha justificat aquest divendres la ruptura de l'acord per a la renovació del(CGPJ) per la determinació del govern espanyol de reformar el delicte de sedició . "No m'oposo al diàleg sobre el nacionalisme, sinó a compartir els seus criteris sobre l'Estat o la justícia", ha dit, perquè "es vol fer una justícia o una legislació a la mesura dels independentistes sense que aquests facin cap concessió per la seva part". En una conferència a Vitòria, ha afirmat que està "segur" que els pactes d'Estat "arribaran", però serà "amb aquest PP i amb un altre PSOE". Per tant, ja senseal capdavant.Feijóo ha responsabilitzat el govern espanyol del fracàs de l'acord, perquè "en plena negociació" l'executiu "ens ha volgut portar a la ruptura" plantejant "la reforma del codi penal per. "Pretendre indultar elsper la via d'una reforma legal és inassumible", ha dit l'expresident gallec, que ha fet aquesta reflexió: "Hem de ser coherents, perquè no es pot pactar la renovació de l'òrgan dels jutges amb qui pretén deixar sense efecte les resolucions dels jutges".Segons el líder del PP, no és la seva formació sinó el govern espanyol "qui erosiona la divisió de poders mitjançant canvis arbitraris a l'òrgan superior de la judicatura, indults que estaven compromesos a no fer, i mitjançant modificacions de delictes tan greus com la sedició". Ara, ha afirmat, calque ell es "compromet a fer" si els ciutadans el porten a la Moncloa.L'episodi ha causat un profund malestar en el PP, com ha evidenciat el ministre de la Presidència,. El líder del PP, diu, "ja no és un interlocutor vàlid" perquè ha quedat demostrat que "no és qui pren les decisions a la dreta espanyola". En una entrevista a RAC1, ha explicat que l'executiu espanyol havia pactat amb el PP signar la renovació aquest mateix divendres i prèviament també dimarts passat. "El pacte estava fet, però dimarts no es va signar i ens van començar a donar allargues", ha explicat.Segons Bolaños, Feijóo "no ha aguantat les pressions de la dreta més extrema i radical", que "li ha doblegat el pols". "Ha perdut tot el seu crèdit com a líder d'una dreta racional que arriba a pactes", ha sentenciat. En aquest sentit, Bolaños considera que el líder dels conservadorsperquè "és evident que no té crèdit ni autonomia per imposar les seves decisions", i ha superat el seu predecessor,, en radicalitat.

