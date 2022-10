Petit pas endavant de l'escola de Sant Felip Neri per ser pública: la propietat vol negociar

L'escola com a punt de cohesió social

Els nens de l'escola de Sant Felip Neri jugant a la plaça després de les classes Foto: AFA Sant Felip Neri

La comunitat educativa de l'celebra el petit pas endavant que ha fet la seva lluita per passar el centre, actualment concertat, a la xarxa pública a partir del curs vinent. Tal com va denunciar el president de l'Associcació de Famílies d'Alumnes , a NacióDigital, si no ho aconsegueixen l'escola haurà de tancar. Aquest divendres tots els grups municipals -a excepció de Valents- han rebut la comunitat al Saló de Cent de l'Ajuntament, un reconeixement que els dona ales per seguir lluitant.La propietat dels espais on està ubicat el centre, l', és l'únic topall que té la comunitat educativa per poder fer el pas, després que famílies, docents i-format pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona- ho hagin acordat. La titularitat del centre, avui en mans de la, demana amb urgència el canvi, però els Felipons no volen cedir més espais dels que ja ocupa actualment.Tot i que ara ja hi ha l'escola i part del convent que hi ha al costat amb instal·lacions del centre educatiu, per poder fer el pas a escola pública es necessita. El Consorci, en una "" amb els Felipons, els va proposar finançar la rehabilitació del convent i pagar el lloguer de tots els espais ocupats ara. Després de més de quatre mesos de silenci, les famílies i docents han rebut finalmentper part de l'Ordre religiosa: acceptenal Consorci, però. I l'AFA ho celebra: "Millor que negociïn els espais actuals que no pas res, nosaltres només volem que ens diguin que passem a pública, ho necessitem!".De fet, aquest últim divendres d'octubre elhavia d'incloure unaLa iniciativa, però, no ha prosperat per la negativa del grup de Valents, que no l'ha signada. Abans, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i representants dels grups municipals han rebut aquest divendres alumnes, famílies i docents de l'escola Sant Felip Neri per mostrar-los suport en la reivindicació d'integrar-se a la xarxa pública.El cor delvibra a mig matí i al migdia, quan els nens de l'juguen a la plaça homònima durant les estones de lleure. Se senten mentre es passeja pels carrerons del barri, sobretot pel carrer de Sant Sever, i l'alegria dels infants es multiplica quan el viatger s'apropa al carrer de Sant Felip Neri, un dels dos punts d'accés a la plaça. Mentre els nens hi són, ningú més hi pot accedir: unes cintes vermelles impedeixen l'entrada dels turistes i curiosos. En un Gòtic massificat, a vessar de botiguetes de souvenirs i grups de turistes de tot el món que escolten atents els guies,ladesenvolupen unamolt important.". L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) Sant Felip Neri ha iniciat aquest dimartsper reclamar el pas del centre, actualment concertat, cap a la. Ho fan després que la titularitat de l'institut-escola, la Fundació Torras i Bages, comuniqués a les famílies i als docents el juny passat que no aguanten un curs més.Amb les mobilitzacions dels dimarts a primera hora del matí, des de l'AFA. Són insistents, però ho són per un gran motiu: l'escola de Sant Felip Neri és l'. Les famílies no la volen perdre, tampoc l'institut, que és l'únic que hi ha en tot el barri. "És un dels únics reductes del Gòtic Nord on queda una mica de barri", lamenta el president de l'AFA, apel·lant el "" que reivindiquen a les mobilitzacions. I una pregunta en veu alta: "Famílies i nens o turistes?".

