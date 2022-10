Acaba amb èxit la primera operació per extirpar el tumor del petit Oliver

. L'Hospital Sant Joan de Déu ha explicat en un comunicat emès aquest mateix divendres que la primera de les operacions a les quals s'ha de sotmetre el petit Oliver ha acabat "satisfactòriament". La intervenció, segons ha detallat l'equip mèdic, ha durat més de dures hores, i ha consistit, bàsicament, a implantar-li una vàlvula de derivació ventricular peritoneal per tractar la seva hidrocefàlia (acumulació de líquid en el cervell) i controlar la hipertensió intracranial.Així, els metges han optat, primer, per resoldre-li la hidrocefàlia que té com a pas previ a la. I tot i que encara no hi ha una data tancada, la intervenció està prevista per a la setmana que ve i la idea és extirpar-li de manera definitiva elque pateix. El petit Oliver té dos anys i mig i ha viatjat amb la seva família des de Mèxic fins a Barcelona per tractar-se.L'infant ha fet el trajecte fins a Catalunya en unamb 196.400 euros, ja que cap aerolínia volia assumir el risc de pujar-lo en un vol de dotze hores i mitja sobre l'Atlàntic.En aterrar a l'Aeroport del Prat, una UVI mòbil ja l'esperava a la pista cap al centre mèdic. Sense la cirurgia que ara se li està realitzant, els metges li donaven unaL'hospital de Sant Joan de Déu es va oferir a operar-lo quan la família va demanar ajuda a través de les xarxes socials perquè la sanitat pública mexicana havia rebutjat fer-li la cirurgia per la seva gran complexitat.L'evolució mèdica de l'Oliver s'ha convertit en unades que, el 13 d'octubre, els seus pares van decidir portar-lo a l'hospital perquè estava dèbil i apàtic. Allà, se li va diagnosticar un càncer cerebral de pronòstic greu que li provoca hidrocefàlies -aigua al cervell-. Amb la seva arribada a Barcelona, ja ha aconseguit superar el primer entrebanc per la seva recuperació.

