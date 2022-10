Front comú de l'oposició per assenyalar «fracassos» de Colau amb la neteja i Ciutat Vella

Plenari avesat a renyar conjuntament el govern municipal de Barcelona. En especial, per dos grans temes de ciutat: la neteja i la situació socioeconòmica al districte de Ciutat Vella. Tots els grups de l'oposició, inclòs el soci prioritari del govern de comuns i socialistes durant tot el mandat,, s'han afegit a la reprovació de l'executiu municipal en aquests dos punts de debat. De fet, ha estat el mateix grup republicà qui ha demanat, encapçalada pel regidor dels comuns Jordi Rabassa. Uns termes gairebé exactes als que ha utilitzat la proposició de Junts per Catalunya minuts després, que ha titllat de "fracàs" la gestió municipal derivada de. De manera unànime, tots els grups de l'oposició han aprofitat per retreure al grup municipal els deures pendents.Un dels moments que ha escenificat amb més claredat la distància que s'obre entre el govern i Esquerra Republicana ha estat el debat sobre Ciutat Vella. Durant la ponència,(ERC) ha insistit que l'executiu de Colau "s'estavella contra la realitat" per més que facin discursos correctors al voltant de polítiques que tenen a veure amb el civisme, l'aspecte de l'espai públic o l'abordatge de la presència de drogues als barris del centre. La resposta del tinent d'alcaldia(BComú) ha estat contundent: "Ens sorprèn i ens sap greu quequan s'acosten eleccions un partit d'esquerres". Un posicionament que, ràpidament, el portaveu republicà ha respost: "Encara en aquest sentit, Martí -que ha actuat de portaveu del govern per la situació al districte, i no el regidor Ciutat Vella, Jordi Rabassa- ha mencionat alguns dels esforços del govern municipal. Entre les més destacades, l'augment d'un 20% de la presència d'agents de la Guàrdia Urbana uniformada,o la resolució del futur d'equipaments com el gimnàs social Sant Pau el CAP del Gòtic o l' edifici del Borsí . Igualment, els retrets sobre la presència del narcotràfic als barris de Ciutat Vella ha embarrancat en la gestió de les competències. Mentre l'oposició assenyalava la responsabilitat municipal, l'executiu d'Ada Colau recordava que els Mossos d'Esquadra són qui gestionen el gruix d'aquesta realitat delictiva.





Més crítiques per la neteja

Una altra de les proposicions que ha portat el debat intens al consell plenari ha estat el debat habitual que s'ha enquistat a la cambra municipal: la gestió dels residus de la ciutat. En aquest ocasió ha estat Junts el grup que ha incidit en la qüestió, tot reclamantde la neteja que detecti "disfuncions" i que aplegui, ha exposat la ponent, de Junts per Catalunya.Una de les sorpreses d'aquest debat ha estat el suport ferm que ha plantejat ERC. Així, el portaveu del grup republicà,, ha incidit en la contradicció entre el fet queper solucionar les mancances assenyalades l'any passat i una actualitat en què "la ciutat segueix estant bruta" malgrat la posada en marxa de la nova contractació.Així, des de l'oposició s'ha subratllat el fet que la neteja s'hagi convertit en la segona principal preocupació de la ciutadania, segons l'últim baròmetre . A aquestes referències, el regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia, ha respost assenyalant que els problemes sobre la idea de brutícia que els atribueixen no tenen tant a veure amb la gestió municipal com amb el comportament de les persones que habiten o visiten la ciutat., ha apuntat Badia, que també ha ressaltat que la valoració de la gestió de la neteja per part de l'Ajuntament es manté estable amb enqueste anteriors, "amb una nota d'un 7".Igualment, el regidor ha reconegut que. I per això espera que el desplegament del nou contracte, i l'aprovació de la proposta de pressupostos per al 2023 que està en ple debat, hi ajudi.

