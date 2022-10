Mireia Boya s'incorpora al govern d'ERC com a directora general de Canvi Climàtic

, exdiputada de laper Lleida, s'incorpora. En els pròxims dies serà nomenadadel departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que lidera la republicana, segons que ha pogut confirmaren diverses fonts.Amb la incorporació de Boya,provinent de l'espai anticapitalista, el president de la Generalitat,, incideix en el missatge que el seu Govern representi el 80% de la ciutadania. Després que Junts decidís deixar l'executiu, el president va incorporar com a consellers independents a(Drets Socials), provinent de CDC i el PDECat;(Universitats), ex del PSC; i(Justícia, Drets i Memòria), exlíder de Podem a Catalunya.Boya, que va ser diputada entre 2015 i 2017 i presidenta del grup parlamentari de la CUP, es va donar de baixa de la CUP el passat mes de juny després d'haver denunciat anys abans haver estat víctima de maltractament psicològic per part d'un altre membre de la direcció i que, segons el seu criteri, el partit no ho resolgués de forma adequada. Boya va ser la candidata en llista individual amb més suport a la formació anticapitalista en les eleccions internes de l'any 2018, però estava ubicada en el sector de, partit integrat a la CUP i al que militava.En els darrers temps, Boya s'havia mostrat crítica amb l'estratègia independentista d'ERC però també amb la forma de fer i el discurs de Junts. Manté una bona relació personal amb, secretària general dels republicans, i amb, a qui no s'ha estat de defensar i reivindicat. Havia estat, per exemple, crítica amb el projecte de Jocs d'Hivern al Pirineu, que, sense èxit, va impulsar el govern de coalició ERC-Junts.Boya, nascuda ael 1979, és llicenciada enper la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), doctora en gestió i ordenació del territori per la Universitat de Mont-real i actualment és la cap de projectes de medi ambient, clima i energia deque integra els governs de Catalunya, Balears i Occitània. És tambédel Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i participa en espais d'opinió a Catalunya Ràdio.Substituirà en el càrrec el dirigent d'ERC, que ha canviat de departament i ara és secretari de Mobilitat i Logística del departament de Territori.

