Les ocupacions baixen amb força a Barcelona: un 18% menys que l'any previ a la pandèmia

A Barcelona les dades xoquen amb la tendència instigada per alguns partits presents a l'Ajuntament, que apunten a les ocupacions d'habitatge com un problema creixent. Dades oficials dels Mossos d'Esquadra detallen que les xifres de denúncies per ocupació d'habitatge s'han reduït de manera destacada: l'últim any -entre setembre de 2021 i setembre de 2022- s'han produïta la ciutat. Unes dades que representenque el total de l'últim any previ a la pandèmia, el 2019, però que també és una xifra inferior a les ocupacions viscudes durant el 2021 i el 2022.Aquesta situació es dona a Barcelona, territoris on les ocupacions han anat creixent darrerament. Ja ho va anunciar l'Ajuntament de Barcelona, al juny, quan va exposar que els últims anys hi havia una lleugera reducció de les ocupacions a la ciutat, mentre que als territoris nacional i estatal les dades pujaven un 10% i un 15% respectivament.En aquest sentit, des del govern municipal es remarca que les dades a la baixa de les ocupacions a Barcelona tenen unapel que fa augmentar el parc municipal conjuntament amb la intervenció de la unitat antidesnonaments creada durant el primer mandat d'Ada Colau. En aquest sentit, s'apunta que s'ha mediat amb unesen situació de risc d'expulsió judicial de casa, des de la seva posada en marxa del servei.

