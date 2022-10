El PP colla Sánchez i condiciona el pacte per renovar el CGPJ a que no reformi la sedició

El Partit Popular ha decidit suspendre les negociacions amb el PSOE per renovar el Consell General Poder Judicial (CGPJ) malgrat les pressions de la UE i que fa quatre anys que està en funcions i ha ofert al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "abordar junts qualsevol reforma" del Codi Penal. Això inclou les que afectin als delictes de rebel·lió i sedició, així com la tipificació de delicte de la convocatòria d'un referèndum il·legal, que l'executiu de Pedro Sánchez negocia amb ERC en el marc dels acords de la taula de diàleg.



D'aquesta manera ha informat el PP en un comunicat després que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, hagi mantingut una conversa telefònica amb Sánchez per actualitzar l'estat de les converses per a la renovació dels òrgans pendents. Li ha traslladat que no és partidari de revisar el codi penal en els delictes que afectarien els dirigents independentistes pendents de judici o a l'exili.

Pressupostos i sedició

"Lesa l'espera que el PSOE decideixi si vol avançar amb un partit constitucionalista com el Partit Popular en l'àmbit institucional o vol seguir de bracet de partits que busquen afeblir l'estat de dret i trencar la unitat constitucional", ha anunciat, en referència directa als republicans.En quin punt es troba ladel CGPJ? El govern espanyol i el PP ultimaven fins ara els perfils que han de formar part del govern dels jutges. Segons diversos mitjans, l'acord implica també que els jutges que accedeixin a algun tipus de responsabilitat política no puguin exercir tasques judicials fins dos anys després del seu cessament. En les darreres hores, el PP ha volgut refredar la situació malgrat que fa setmanes Carlos Lesmes, president del CGPJ i el TS,. "Hi ha hagut avenços, però no s'ha arribat a un acord encara", han afirmat fonts dels populars durant el dia. Amb unes eleccions espanyoles a la vista -queda poc més d'un any de legislatura-i prefereix esperar a unes noves eleccions. Si les guanyés podria acordar un CGPJ amb, com el que fins ara governava els jutges.El moviment del PP afegeix més incertesa al triangle que formen els pressupostos, la reforma de la sedició i la renovació del Poder Judicial. Fins ara, tant el govern espanyol com ERC han desvinculat les modificacions del codi penal de la negociació pressupostària, per evitar posar pressió en les converses en matèria de. En tot cas, segons l'Abc, el president del govern espanyol preveu presentar aquesta reforma just després dels comptes, entre finals de 2022 i principis de 2023.Mentrestant l'executiu espanyol insisteix que no hi ha una majoria alper modificar el delicte. El president del govern espanyol ho ha reiterat durant la seva gira africana assegurant que ara per ara la reforma no disposaria de prou suports per prosperar en una eventual votació a la cambra baixa.El portaveu d'ERC al Congrés,, ha rebatut aquest discurs en unes declaracions als passadissos del Congrés on ha afirmat que "qui sàpiga comptar" sabrà que la reforma sí que podria prosperar. En tot cas, ha insistit a demanar discreció pel bé de la negociació., ha afirmat als passadissos del Congrés.

