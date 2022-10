Els veïns pressionen Colau perquè la nova Ronda Sant Antoni sigui només peatonal

Els arguments per a la pressió

Una quarantena d'entitats veïnals dels barris del Raval i Sant Antoni, a Barcelona, han sortit al pas del projecte que el govern d'Ada Colau té previst per. Unes obres que, a hores d'ara, només compten amb un gran consens: la retirada urgent deque va servir de suport a les paradetes del mercat provisional fins al 2018, que està previst que s'iniciï aquest novembre. La resta d'elements centrals són elements de tensió entre veïns i comerciants, formacions polítiques i fins i tot els mateixos partits del govern de coalició municipal. Ara, però, ha estat el torn de la, que anuncia mobilitzacions si res no canvia. El darrer pla anunciat per l'Ajuntament inclou que en el futur hi passi un bus de baixada i hi hagi un doble carril bici. "Cap de les dues coses cal. El que volem és una pacificació real. Si hi ha trànsit, no ho és", ha resumit el portaveu del col·lectiu,Més enllà del gran anunci urbanístic de com es resoldrà el futur de la Ronda de Sant Antoni, que el consistori va fer al juny, el que preocupa el veïnat és el calendari. Tot i no existir un consens amb aquestes entitats, la segona tinent d'alcaldia i màxima responsable d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va explicar que la intenció era licitar les obres de reforma de la via. Aquest mateix dijous, a més, el regidor de l'Eixample, Pau Gonzàlez, ha reivindicat la voluntat del seu govern deEl cronòmetre contra la manca d'acord urbanístic.que les entitats van escoltar la proposta dels comuns -el PSC se'n va mantenir a part- per a la Ronda de Sant Antoni i, malgrat haver exposat des del principi la disconformitat de les entitats, des de llavors, lamenten. Davant d'això, aquestes entitats, que inclouen comunitats educatives i altres moviments dels barris, reclamen una una trobada "aviat" amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En aquest sentit, anuncien noves mobilitzacions i reivindiquen en un comunicat conjunt que no acceptaran "cap decisió que impliqui tornar a fer passar trànsit per la Ronda".Aquest posicionament exposa diversos forats del projecte de reforma que els comuns volen tirar endavant. D'una banda, es retreu la voluntat d'aplicar una pacificació a mitges. El pla presentat per Janet Sanz preveu un únic carril bus, de baixada, en comptes d'una calçada amb dues direccions per al transport públic com es contemplava un pla previ que va seduir la majoria de grups polítics de l'Ajuntament. També inclou la idea de fer. Ara bé, per a la Plataforma Propacificació de la Ronda de Sant Antoni això suposaria desaprofitar l'oportunitat de dedicar tota la via a ús ciutadà, passeig i estada.Per justificar-ho, les entitats han exposat que el Raval és el tercer barri -de 73- amb més infants de la ciutat però que, en canvi, és un dels que té menys espais de joc en relació a la canalla present. També s'ha recordat que a tocar de la ronda de Sant Antoni hi ha "l'escola més contaminada de Barcelona", ja que s'hi registren partícules que superen el límit de 50 mg/m3 de diòxid de nitrogen. En aquest sentit, els veïns mobilitzats han defensat que es podrien habilitar zones especials per càrrega i descàrrega comercial, per als establiments de la zona, i evitar cap altra circulació a la ronda., resol el comunicat. I l'autobús previst es podria fer passar per l'entorn immediat.Una altra de les tibantors que encara no han quedat resoltes -si bé han anat a menys- és la diferència en la concepció del futur de la Ronda de Sant Antoni amb altres entitats, com els comerciants i veïns d''aquesta mateixa via, que. Aquesta postura, però, s'ha reduït a una minoria des de la plataforma per la pacificació de la ronda i s'ha vinculat al desig "d'aixecar una barrera" entre Sant Antoni i el Raval, en comptes d'unificar la vida dels dos barris.De moment, el govern municipal manté que el gran consens de la retirada de la llosa és imminent si bé encara no té data concreta. A partir de llavors, es resoldrà el futur de la ronda. En aquest sentit, el regidor Pau Gonzàlez ha resolt que ja es va aparcar un projecte inicial en veure que no comptava amb el suport veïnal necessari. A partir del procés de participació, el govern va detectar que hi havia certs punts de trobada com la necessitat deo ferper anar a l'arrel dels problemes que generaven les persones que estaven revenent objectes de les escombraries". De moment, però, aquells acords no han acabat de convèncer els veïns de la zona i ara, amb el calendari electoral apressant les obres, als veïns se'ls multipliquen els dubtes sobre què es trobaran els pròxims mesos. Davant d'això, demanen un pas endavant de l'Ajuntament.

