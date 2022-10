La comissió de l'Estatut dels Diputats es reunirà dijous per avaluar les conseqüències del cas Dalmases

La comissió de l'Estatut dels Diputats es reunirà dijous de la setmana que ve per avaluar el comportament del diputat de Juntsamb la subdirectora del FAQS, a la qual vadesprés d'una entrevista a la presidenta suspesa del Parlament,. L'objectiu de la sessió és començar una investigació per analitzar si Dalmases ha vulnerat eldel Parlament. La mesa de la comissió en qüestió, presidida pel diputat de Junts, s'ha reunit aquest dijous al matí a primera hora per acordar el procediment del cas, i ha fixat el 3 de novembre a les 10 hores del matí per celebrar la trobada.La convocatòria d'aquesta sessió s'ha accelerat en els últims dies per les darreres informacions publicades. Diumenge al vespre NacióDigital va avançar l'informe intern de Junts elaborat per l'advocadaque constatava que el diputat Dalmases havia fet sentir intimidada a la periodista del FAQS, i també que havia actuat de manera "incorrecta". Això va provocar la convocatòria d'una executiva d'urgència de Junts, on finalment Dalmases, davant la pressió de diversos sectors, va decidir dimitir com a vicepresident del partit, però no com a diputat.El mes de juliol, quan NacióDigital i Eldiario.es van avançar els fets, quatre grups del Parlament -- van demanar activar la via parlamentària per avaluar la conducta de Dalmases. Ho van fer a través d'un escrit a la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ho va remetre a la comissió de l'Estatut dels Diputats presidit per Cuevillas, de l'entorn més proper tant de Borràs com de Dalmases. En aquell moment, Cuevillas no va convocar cap sessió, i ha estat ara amb la pressió dels últims dies -ERC, CUP i comuns van tornar a registrar un escrit a la mesa- que finalment s'ha convocat la sessió.Aquesta comissió el que haurà de fer és fer un informe per avaluar si Dalmases ha vulnerat el codi de conducta del Parlament. En concret, aquest estableix enque els diputats "han de mantenir una" amb altres diputats i amb ciutadans. Pel que fa als mitjans de comunicació, estableix que la col·laboració s'ha d'orientar a favor del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir una opinió informada.En cas de vulnerar-se aquest codi, decisió que hauria de prendre la mesa a partir de la valoració de l'informe de la comissió de l'Estatut dels Diputats, és l'òrgan rector de la cambra qui té potestat. En el cas que ocupa a Dalmases, el codi de conducta preveu unaper les infraccions lleus. Si són considerades "molt greus" també obre la porta a aprovar una suspensió temporal del diputat fins que s'acabi la conducta denunciada. Precisament en els últims dies, diputats del seu grup parlamentari han fet veure que l'actitud de Dalmases no és un cas aïllat sinó que també s'ha reproduït dins la dinàmica del grup parlamentari.

