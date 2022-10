Canvi radical a tots els dispositius d'Apple: la companyia s'adapta a la nova llei de la UE

no seguirà donant batalla a la Unió Europea i accepta modificar tots els carregadors per alL'Eurocambra va donar llum verda el passat 4 d'octubre a unificar tots els models per a4, afectant de manera directa algunes companyies molt importants amb carregadors diferents, com Apple. En un primer moment s'havien mostrat en contra, però ja han determinat que acataran sense problemes la legislació de la UE.La companyia que dirigeixr que tots els seus productes no tinguin cap mena de rèplica o similitud amb altres del mercat. Ara, però, aquesta dinastia haurà de veure's truncada. En declaracions ados directius de la companyia van assegurar que "no els queda més remei" que acceptar i complir la resolució de la Unió Europea. Això els suposarà canvis en la producció de molts dels seus productes, encara que ja l'han implementat a alguns dels seus productes.L'iPhone 15, el pròxim model de telefonia de la companyia, en un principi ja incorporarà el connector USB-C de cara el 2023, quan surti al mercat. Encara falta la confirmació oficial per part d'Apple, però diversos mitjans especialitzats dels Estats Units apunten cap a aquesta línia.L'Eurocambra va donar llum verda definitiva a establir un carregador únic per a mòbils, tauletes i càmeres a partir del 2024., els eurodiputats van tirar endavant una iniciativa que deixa per ara fora els ordinadors portàtils, als quals se'ls aplicarà aquesta obligació a partir del 2026. Diverses companyies no van veure amb bons ulls aquest moviment, però hauran d'acatar amb la nova legislació.En els últims anys el nombre de carregadors, però Europa ho veu insuficient i per això ha legislat perquè n'hi hagi un de sol. Segons un estudi del 2019, el 44% dels telèfons mòbils venuts a la UE tenien connector USB-C -el que serà a partir del 2024 l'universal- enfront del 38% amb USB Micro-B i el 18% amb el connector d'Apple.

