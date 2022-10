El mòbil associat al compte «fake» de Joana Masdeu és el d'un col·laborador de Borràs

El telèfon vinculat al compte de Joana Masdeu és el de Rai López Calvet, acabat en 13

Les emoticones utilitzades per Joana Masdeu i Rai López Calvet a Twitter coincideixen

Més girs de guió. Aquest dimecres al matí, un dia després de lade Junts deper l'episodi intimidatori a una periodista del FAQS, les xarxes s'han encès per un fil de Twitter d'unaamb el nom deque defensava l'entorn de Dalmases i la presidenta del partit,. Segons ha pogut comprovar, l'autoria d'aquest perfil manté una vinculació amb, estret col·laborador de Borràs, conseller nacional de Junts i membre de l'. Ell mateix també es presenta com a adjunt al secretari d'Organització de Junts,, perquè és treballador del partit des de l'agost. El mòbil associat al compte fake de Joana Masdeu, ja eliminat, era el del col·laborador de Borràs.Lasobre la falsedat del perfil s'ha estès durant la jornada a través de les xarxes i també al, tenint en compte que la suposada periodista no havia estat reconeguda per cap company de la professió ni tampoc per diverses fonts parlamentàries consultades. A partir d'aquest moment s'ha generat un rebombori que apuntava a la possibilitat que fos l'de Borràs i Dalmases el creador de l'usuari fals.o un correu electrònic, al qual s'envia un codi de verificació per confirmar que és la persona que gestiona el compte.ha pogut verificar que l'usuari @JoanaMasdeu està assignat al número personal de López Calvet, que acaba en "13". Un cop feta la comprovació, aquest diari s'ha posat en contacte amb López Calvet, que ha negat els fets. "No pot ser, ha estat una emboscada cap a la meva persona", ha dit el col·laborador de Borràs, que també ha insinuat que s'hagi pogut canviar el número de telèfon associat al compte quan aquest ja s'havia creat. Les polítiques de Twitter, però, obliguen a introduir un codi de verificació que rep el nou número de mòbil per procedir a fer el canvi.Més enllà d'aparèixer en públic en nombrosos actes amb Borràs i Dalmases, López Calvet va ser un dels impulsors del "" -el compte de Twitter del qual també està vinculat al telèfon del conseller nacional de Junts-, que va organitzar un acte a l'Ateneu Barcelonès en contra de la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament, arran delvinculat a la fragmentació de contractes a la. Aquest mateix grup va recollir un manifest a favor de la presidenta suspesa, defensant la seva innocència.Hi ha un altre factor que apuntava a López Calvet com a creador i responsable del perfil fake de Joana Masdeu. És l'ús d'un conjunt d'que utilitza habitualment el conseller nacional de Junts als seus. Concretament, n'hi ha dues de molt representatives: les dues mans amb palmells junts simbolitzant una súplica o una "oració" i el dit índex assenyalant avall. Es tracta d'unque freqüentment empra el col·laborador de Borràs per demanar als seus seguidors una petició concreta.En les piulades, la teòrica periodista defensava l'actuació de Dalmases, i denunciava que s'haviai amb l'ajut de sectors de la formació presidida per Borràs per apartar qui és mà dreta de la mateixa presidenta suspesa del Parlament. Precisament, el compte de la falsa Joana Masdeu era seguit per Borràs i altres dirigents del seu entorn, com, i el seu excap de premsa a la cambra catalana,La repercussió ha estat tal que fins i tot l'exsecretari general de Juntsha qüestionat la veracitat del perfil, abans que aquest fos tancat voluntàriament, que no censurat per l'aplicació. Sànchez ha insinuat que era "un perfil inventat per difamar" i apuntar persones com. "No m’ho crec. La política no es pot fer així. M’ofereixo on i quan vulguis perquè m’entrevistis i portis proves d’on, quan i a qui he amenaçat i insultat", ha respost Sànchez, que també ha demanat al perfil que no deixi que "algú pensi que és un troll".Què més feia sospitar de la falsedat del perfil a banda que ningú al Parlament ni alsconegui Joana Masdeu? Ha estat creati no havia fet cap tuit fins al moment de la dimissió de Dalmases . A més, la fotografia de perfil és una imatge de la sala dede la cambra catalana curiosament calcada a una de publicada per Junts anteriorment.Dalmases va presentar la seva dimissió com a vicepresident de Junts aquest dimarts en una reunió executiva posterior a l'informe intern elaborat per la prestigiosa advocada avançat en exclusiva per NacióDigital . El document constatava que la subdirector del, s'havia sentit intimidada per Dalmases durant el programa del 9 de juliol en què es va entrevistar Borràs. L'exvicepresident de Junts deixa també la comissió de control de la(CCMA), de la qual ja se'n va apartar temporalment a l'estiu, però per ara manté l'acta de diputat.

