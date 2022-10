Qui era Joana Masdeu? La polèmica afegida al cas Dalmases

El fil de tuits de Joana Masdeu, ja esborrat Foto: ND

El casdeixa una polèmica inesperada a. El fil d'un perfil aparegut aquest mateix mes i amb poc més d'una seixantena de tuits en 16 hores ha aixecat sospites fins al punt que dirigents decoml'han qüestionat.es presentava com una periodista, però, segons fonts delhan explicat a, no hi ha constància que hagi trepitjat mai la cambra catalana. El seu nom no apareix tampoc en cap mitjà de comunicació.En el seguit de piulades -ja esborrades, també amb el perfil tancat voluntàriament, que no clausurat-, la teòrica periodista defensava l'actuació del ja exvicepresident de Junts i denunciava que s'havia orquestrat una campanya dirigida peri amb l'ajut de sectors de la formació presidida perper apartar qui és mà dreta de la mateixa presidenta suspesa del Parlament. Precisament el compte era seguit per Borràs i altres dirigents del seu entorn, com Jaume Alonso-Cuevillas ; i el seu excap de premsa a la cambra catalana,Davant les comparticions que ha implicat el fil, l'exsecretari general de Junts,, s'ha pronunciat insinuant queés "un perfil inventat per difamar". El compte assegurava que Sànchez havia "amenaçat" i"coaccionat" a membres del partit. "No m’ho crec. La política no es pot fer així. M’ofereixo on i quan vulguis perquè m’entrevistis i portis proves d’on, quan i a qui he amenaçat i insultat", ha respost Sànchez, que també ha demanat al perfil que no deixi que "algú pensi que és un troll".El mateix Sànchez ha continuat després que Joana Masdeu s'esborrés el compte, preguntant-se: "patim avui a les xarxes dedicades a insultar i alimentar la guerra contra independentistes? "No ho sé, però més del que ens podem imaginar i segur suportar", s'ha autorespost. L'exmandatari de Junts també ha apuntat directament a un altre perfil popular a Twitter fent referència a "noms de professors molt honorables". Parla del compte @ProfTorra, que també defensa els posicionaments de Borràs i Dalmases i enfoca els seus tuits cap a la crítica a ERC.Què més fa sospitar de la falsedat del perfil a banda que ningú al Parlament ni alsla conegui? Ha estat creat aquest mateix mes d'i -assegura que l'anterior compte ha estat clausurat per Twitter- no havia fet cap tuit fins el moment de la dimissió de Dalmases . A més, la foto de perfil és una imatge de la sala dede la cambra catalana molt similar -pràcticament idèntica- a una publicada per Junts anteriorment.Dalmases va presentar la seva dimissió com a vicepresident de Junts aquest dimarts en una reunió executiva posterior a l'informe intern elaborat per la prestigiosa advocada avançat en exclusiva per NacióDigital . El document constatava que la subdirector del, s'havia sentit intimidada per Dalmases durant el programa del 9 de juliol en què es va entrevistar Borràs. L'exvicepresident de Junts deixa també la comissió de control de la(CCMA), de la qual ja se'n va apartar temporalment a l'estiu, però per ara manté l'acta de diputat.

