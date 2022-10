El Palau Robert acull una exposició sobre l'univers de «Crims»

Una exposició interactiva i immersiva

Elacull, des d'aquest dimarts i fins al 10 d'abril del 2023, una exposició que visita "l'univers" del programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) "". L'exposició fa un recorregut immersiu a través del prisma del programa radiofònic i televisiu pel panorama criminal i social dels últims temps a Catalunya.Mitjançant una combinació d'espais, imatges, sons i contingut digital originals, l'exposició mostra. La mostra, que s'inaugura aquest dimarts, s'acosta al programa des de tres punts de vista, el de l'entorn de les víctimes, el dels criminals i els dels que l'investiguen.Organitzada per lai comissariada per, la mostra sobre el programa que relata els casos més rellevants de la història criminal recent de Catalunya ha comptat amb la col·laboració del seu presentador,. El disseny museogràfic és de, i el disseny gràfic, deL'espai concebut pel mateix Porta va néixer com a producte radiofònic ai va passar després a la producció de "true crime" televisiva, a. També s'han escrit diversos llibres al respecte i, ara, una exposició. Els visitants aniran descobrint detalls dels crims de diverses temporades des d'un nou prisma. Alguns, a través de la mirada de l'assassí, mentre que d'altres, a partir del dolor de les víctimes. Uns tercers, des de la feina d'investigació.L'exposició presenta unaen què, mitjançant un codi QR, els visitants podran participar en unque utilitza la realitat augmentada dins l'espai amb el seu telèfon mòbil. Qui acabi resolent l'enigma podrà accedir a una sala oculta, que mostra alguns aspectes secrets sobre l'exposició.Les diverses sales de l'espai recreen algun dels escenaris més famosos del programa, ambque la policia va fer servir a l'hora d'analitzar i investigar els crims que relata el Carles Porta. Així mateix, les ambientacions també recreen sales d'interrogatori i de rodes de reconeixement.Tot i això, el comissari de l'exposició, Carles Ortet, ha explicat que, així que també permet l'entrada a aquells visitants que no hagin vist mai Crims. "Es trobaran amb una exposició interactiva sobre 'true crime'", ha assegurat. A més, mentre duri l'exposició, s'organitzaran, així com taules rodones sobre temàtiques relacionades que els visitants podran gaudir. L'entrada és lliure i gratuïta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor