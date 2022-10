«Més tocar de peus a terra»: el missatge dels empresaris a Aragonès

Un discurs compartit

Els empresaris de lahan rebut aquest dimarts al president de la Generalitat,, amb cordialitat però amb un to més exigent respecte a d'altres edicions de la. La gravetat de la crisi i la inquietud amb què el teixit productiu contempla la situació ha endurit el discurs de la patronal. El seu president,, ha estat molt explícit quan ha reclamat "i més tractar els temes que afecten a la vida diària de la gent", tot reclamant més reconeixement per al teixit empresarial.El president Aragonès ha elogiat l'esperit de superació i la feina feta des del món de l'emprenedoria, que ha considerat essencial per reforçar l'. Ha fet un reconeixement explícit a l'expresident de Cecot Antoni Abad i pel seu compromís amb Catalunya. El president ha esmentat elamb tot el que representa de projecte estratègic per a la reindustrialització del país, i el compromís amb la. "Catalunya tornarà a ser una potència industrial", ha reblat el president de la Generalitat. Ha destacat el paper que el país vol jugar en el desenvolupament del xip europeu amb ambició de lideratge."No ens podem permetre el luxe de perdre cap oportunitat", ha assenyalat, citant el sector de l'automoció que veurà transformar tota la seva cadena de valor. En aquest sentit, ha transmès la necessitat que tots els recursos de la UE, els, acabin arribant realment al teixit productiu. S'ha referit alsque prepara el Govern, que volen ser un estri útil per entomar la crisi en un context en què Europa vol avançar cap a la sobirania energètica i la reindustrialització.Aquesta ha estat la primera Nit de l'Empresari de Cecot que ha estat presidida per Xavier Panés, recentment elegit per liderar la patronal després d'una llarga etapa d', a qui avui Panés ha retut també homenatge. Hi eren també el conseller d'Empresa i Treball,, i l'alcalde de Terrassa,També ha estat el primer en molts anys amb una nodrida presència de l'. Hi era la delegada del govern espanyol,, i també, primer secretari del PSC, així com Assumpta Escarp. També hi era l'exconseller d'EconomiaMaria Eugènia Gay ha intervingut per defensar la gestió feta davant la crisi, esmentant els pressupostos de l'estat com a instrument per respondre a la crisi i preservar l'estat del benestar. Ha fet una crida a la "unitat" per superar els reptes que planteja la crisi. El nou cap de la Cecot ha fet una defensa encesa del, un reconeixmeent de la tasca emprenedora que ha considerat "cada cop més difícil". Ha elogiat la nova llei de facilitació empresarial, però ha afirmat que és encara insuficient. Ha al·ludit amb ironia a l'"extraordinària creativitat en la producció deque prohibeixen, limiten o dificulten l'activitat empresarial".El discurs del president de Cecot ha estat elaborat amb cura i després d'una la cúpula de l'organització, segons han explicat fonts properes a la patronal. S'ha notat també el perfil de Panés, un empresari amb menys projecció pública i institucional que Abad. Els missatges del dirigent empresarial, sense els elements més polítics i de crítica a la repressió dels anys del procés, deuen haver estat ben rebuts per l'auditori més proper al PSC. Un discurs amb elements coincidents amb el que avui ha transmès el president de Pimec,, en un debat sobre pressupostos En els passadissos, molts empresaris compartien el neguit per la. Ho expressava, del sector del comerç: "Els empresaris volem tranquil·litat i previsibilitat"., un veterà de l'empresariat vallesà, deia coses similars, assenyalant que "vindran temps en què es tornarà a reprendre l'oportunitat que el país ha perdut, però ara no podem córrer".Panés ha criticat durament "la no intervenció efectiva" en la fixació del preu del gas a nivell europeu com a causa principal de laHa considerat que la inflació està provocant un enriquiment injust de l'administració i ha reclamatcom una ajuda directa per reduir la inflació. "En pagar impostos: aquí sí que som líders", ha exclamat. Ha criticat que continua sent difícil per les pimes accedir alsdegut a una planificació insuficient, massa rigidesa burocràtica i una excessiva centralització per part del govern espanyol.El dirigent patronal ha incidit també en el que suposa l'per part de l'estat, tot recordant que es pot quantificar en 30.000 milions els darrers deu anys. Així com elper Catalunya en els darrers deu anys, que sumaria una xifra astronòmica de("com tots els Next Generaton de l'estat", ha dit). En això s'ha acostat a les reivindicacions sobiranistes, però tot seguit ha afegit que això no justifica la pressió fiscal i la pervivència de l'import de patrimoni.Davant dels incompliments en inversió del govern espanyol, ha proposat a l'estat i a la Generalitat crear una Cparticipada també per entitats i agents socials per fer seguiment de l'execució dels pressupostos de l'Estat.En el transcurs de l'acte s'han lliurat elsque cada any lliura la patronal a l'eficiència energètica (Hercal Diggers), la transformació digital (MECESA), empresa saludable (Circutor), a la jove iniciativa empresarial (Fresh i Cosmètics), a la pime responsable (Circolar), a l'entitat socioeconòmica (Fundació Impulsa) i a la personalitat empresarial en la persona de, així com a un seguit de companyies centenàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor