Filtren el sou immens d'Mbappé al PSG (molt superior al de Messi al Barça)

En qüestions econòmiques, els millors futbolistes del planeta tenen els millors contractes de tot l'esport mundial., amb sous proporcionals a les grans audiències i als beneficis que els clubs de les principals lligues europees sumen cada any. Ara bé, hi ha jugadors fora d'òrbita que cobren uns salaris summament immensos per jugar en alguns dels principals equips d'Europa., amb un contracte amb sous molt elevats que va filtrar El Mundo. Ara, s'ha destapat el salari mensual i anual de, la superestrella delque supera amb escreix el de l'argentí en la seva etapa blaugrana.Perquè no marxés al Reial Madrid en el que hauria estat el fitxatge més sonat de tot l'estiu, el club francès va treure tota l'artilleria econòmica possible per retenir Mbappé al seu vestuari. Segons la informació publicada per Le Parisien, suposariadel futbol.6 milions d'euros bruts al mes, que suposen 72 milions anuals. A això se li sumen 180 milions d'euros només pel fet de renovar (abonada en tres pagaments) i una altra prima per fidelitat, que no ha quedat especificada.El mitjà esportiu francès assegura que "el primer pagament ja s'hauria produït, al voltant d'uns 70 milions d'euros bruts". El pròxim, que rebrà el setembre de 2023, rondaria els 80 milions d'euros, també bruts, i el mateix mes de 2024 serien 90 milions d'euros. Amb tota laMbappé s'embutxacaria fins a 630 milions d'euros bruts per només tres temporades. En net, suposen 282 milions d'euros. Trenca tots els rècords econòmiques de la història del futbol, superant així els de Messi amb el Barça i(ara tots tres, companys a la davantera de París).

