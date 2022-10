Luz Guilarte abandona Ciutadans a Barcelona

"Gràcies Ciutadans, gràcies Barcelona". Amb aquestes paraules s'ha, presidenta del grup municipal de, de l'Ajuntament deaquest dilluns al matí. En una roda de premsa, Guilarte ha titllat de "lamentable i inèdit" el fet que el regidor taronja Paco Sierra s'autoproclamés president del grup la setmana passada.", ha dit poc després de les 11 del matí, després de cinc anys vinculada a la formació liderada per Inés Arrimadas, amb qui va compartir escó al Parlament. "Exigeixo", ha remarcat la ja exregidora a l'Ajuntament, que aquest divendres ja no participarà en el ple municipal.La fins avui presidenta del grup municipal ha reivindicat que "", un missatge directe als seus companys de grupi Noemí Martín, que dijous passat van sortir a defensar-se després que Ciutadans engegués el procediment per expulsar Sierra del partit. A més, l'exregidora municipal ha dit que ella no es va implicar en política "per tancar-se en un càrrec públic en contra de la seva integritat". En aquest sentit, Guilarte ha explicat queal capdavant del projecte iniciat al costat de Manuel Valls el 2019: "Són cinc anys que portaré sempre al cor"."La vertadera política és la unió per un projecte comú, al servei de la ciutadania i sempre per sobre de l'interès personal", ha reflexionat l'excandidata a les municipals, fent referència alper destronar-la de presidenta, una actuació que ha considerat com una "" en contra del partit. Amb la decisió d'abandonar el vaixell taronja a Barcelona, Guilarte confia que Ciutadans pugui "acordar i decidir un nou lideratge" per a la pròxima etapa.La ja exregidora municipal -la dimissió és en efectes des d'aquest dilluns- ha agraït l'oportunitat d'de deixar-la formar part del seu equip al Parlament, així com el suport del líder taronja a Catalunya, Carlos. Guilarte, però, no abandona definitivament Ciutadans: "Em quedo, contribuint al projecte i al servei del partit".La marxa de Guilarte. Segons fonts de l'entorn de Guilarte, elque entrarà al consistori, Fernando Carrera, si res canvia, és actualmentdel, liderat per Jaume Collboni, a més d'adjunt a la primera secretaria del PSC a Ciutat Vella. Això implica que pugui accedir a l'Ajuntament en tres grups: regidor de Ciutadans, regidor de Valents amb Eva Parera o com a, però vinculat als socialistes, col·laborant així amb el govern municipal que aquests comparteixen amb els comuns de Colau. Per ara, el grup municipal socialista, preguntat per, no es pronuncia, al·legant que és una "decisió personal" de Carrera.

