Jordi Basté obre la porta a deixar la ràdio: «Estic a prop de plegar»

En cap cas vull però és evident, com he dit molts cops, que estic més aprop de plegar per edat. Tot i que això ho dic des de fa anys i al final … un any més i m’ho passo molt bé https://t.co/3yjAlqRJ9e — Jordi Basté (@jordibaste) October 22, 2022

ha revelat que està "a prop de plegar" de la ràdio. Almenys, en el format que ho ha fet en els últims anys presentant. Així ho ha explicat en una conversa amb Maria de la Pau Gener a 8TV, en què ha assegurat que preveu deixar el programa "aquesta temporada o la que ve".El mateix periodista ha detallat posteriorment en una piulada aque en cap cas vol plegar, però creu que "és evident per". "Tot i que això ho dic des de fa anys i al final... un any més i m’ho passo molt bé", ha volgut matisar Basté. En la mateixa conversa ja havia explicat que no vol ser "tap generacional" i que li agradaria despertar-se "per" i no perquè soni unaMalgrat tot, Basté no ha volgut tancar completament la porta a lai ha exposat què li agradaria fer quan deixi de presentar el programa matinal de RAC1. Un programa de, de converses: "No sé amb qui ni de què, però les millors converses es fan de matinada", ha assegurat, a la vegada que diu que li ha vingut aquesta idea des que va saber de la mort de Jesús Quintero Basté (Barcelona, 1965) és director i presentador des del 2007, ara fa 15 anys, de El món a RAC1. En la seva llarga trajectòria també ha treballat durant 22 anys a-des del moment de la seva creació- i ha realitzat diferents aparicions aen formats com No pot ser! i també ha presentatdel 2020.

