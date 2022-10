Badaoui, internat al CIE a l'espera que es resolgui l'ordre d'expulsió

Després d'hores als jutjats de Reus,ha estat traslladat alde Barcelona, a l'espera que es resolgui l'ordre d'expulsió que té pendent. Tot plegat ha passat aquest divendres, justament quan el passat dijous l'havia suspès les mesures cautelaríssimes que s'havien plantejat per suspendre l'ordre en qüestió.Després que Badaoui hagi declarat al, la seva defensa ha exposat que l'ordre estava confirmada per ser executada el passat dijous, quelcom que fa que la situació de l'activista sigui "inèdita". "; ara cal que el ministeri d'Interior es decideixi", ha assenyalat l'advocat. Per endavant, el previst és que es presenti el recurs corresponent. L'estada màxima al CIE pot ser de 60 dies., perquè dijous el teníem a Madrid, a punt d'agafar l'avió, i ara el tenim aquí. Tenim una interlocutòria que autoritza l'ingrés al CIE, però que. La situació és", ha dit l'advocat. "Mai havia vist res semblant, en aquest tipus de causes", ha afegit.El germà de Badaoui,, ha exposat que és "evident" que l'activista "". Per a la defensa, en aquest cas "es barregen qüestions jurídiques amb polítiques", tot reiterant que "ara hi ha una persona al CIE, i la meva interpretació és que no el volen expulsar. Quant a la situació del veí de Vilanova i la Geltrú, que també té una ordre d'expulsió i també ha estat detingut, serà dissabte al matí quan se celebri la vista.Va ser el mateix Badaoui qui va explicar que havia rebut l'ordre d'expulsió del territori estatal a l'agost, impulsada aquesta per la policia nacional espanyola, des d'on se sosté que el reusenc s'ha "". Es va convocar una concentració de suport, es van recollir adhesions per a un manifest que demanava la suspensió de l'ordre, i tots els grups municipals del ple reusenc, amb l'excepció de Ciutadans, van fer costat a Badaoui. Quatre grups al Congrés,, van demanar al ministre d'Interior,, que s'aturés el procediment. No obstant això, el passat dimarts es va produir la detenció de Badaoui.

