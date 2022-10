Dolors Sabater tornarà a ser candidata a l'alcaldia de Badalona

serà la candidata de Guanyem Badalona per intentar assaltar de nou l'alcaldia de. Tal com ha confirmatl'actual diputada de lapugnarà ambi l'actual batlleper intentar recuperar un càrrec que va assaltar el 2015 i en el qual es va mantenir fins al 2018.Sabater va perdre l'alcaldia llavors en una moció de censura que va fer batlle el socialista Álex Pastor amb el suport de. Llavors, va mantenir-se com a regidora a l'oposició fins que a les passades eleccions catalanes delva presentar-se com a cap de llista de la formació anticapitalista. En un acte d'aquí a uns minuts a lade Badalona farà l'anunci oficial.Amb aquest escenari, les eleccions municipals del 2023 posaran a prova la força de l'albiolisme i de les forces d'esquerra, que durant l'última legislatura s'han intercanviat el poder en fins a tres ocasions. Si Pastor era investit alcalde el 2019 per evitar que el PP tornés a l'alcaldia, la seva detenció durant el confinament va alçar de nou Albiol a un poder que només li duraria un parell d'anys, ja que la seva aparició als Papers de Pandora va fer caure altre cop l'alcaldia en el socialista Guijarro.

