L'expedient de Junts certifica que la periodista del «FAQS» es va sentir intimidada per Dalmases

Situació a evitar en un representant públic

Dalmases ja ha estat rehabilitat per Borràs

L'incident al FAQS, sobre el que s'haurà de posicionar Junts ara que la direcció ja té l'informe i també la comissió de l'Estatut dels Diputats, no és un cas aïllat en la curta trajectòria de Dalmases en la política institucional.



De fet, l'assumpte es va debatre al passat setembre a la comissió amb compareixences dels afectats i els responsables dels mitjans públics que Carles Puigdemont per anar a les llistes de Junts per Barcelona a les eleccions del 21-D de 2017. Abans havia estat promogut pels postconvergents com un dels



La imatge de Dalmases al costat de Borràs és habitual i exhibeixen confiança mútua. Quan va esclatar la polèmica, coincident amb la decisió de la mesa del Parlament de suspendre Borràs en aplicació del reglament de la cambra, la líder de Junts el va voler protegir i defensar mentre que la resta de dirigents eren prudents. Durant un temps, Dalmases va deixar d'acompanyar Borràs a les entrevistes i va semblar passar a un discret segon pla. Aquest setembre ha tornat a primera línia i ha tingut molt protagonisme en el debat intern a Junts posicionant-se per deixar el Govern. I també ha tornat a les redaccions: fa uns dies acompanyava Borràs a una entrevista a la redacció de l'ACN.





L'incident al FAQS, sobre el que s'haurà de posicionar Junts ara que la direcció ja té l'informe i també la comissió de l'Estatut dels Diputats, no és un cas aïllat en la curta trajectòria de Dalmases en la política institucional. NacióDigital va recollir el testimoni de periodistes de Catalunya Ràdio, l'Agència Catalana de Notícies i Onda Cero que van aportar missatges "intimidatoris" i "desagradables" que anaven més enllà de les habituals tensions entre periodistes i polítics. Dalmases els recordava, per exemple, la seva condició de portaveu de Junts a la comissió de control dels mitjans públics. De fet, l'assumpte es va debatre al passat setembre a la comissió amb compareixences dels afectats i els responsables dels mitjans públics que van constatar la "intimidació inacceptable". Dalmases va ser triat per Carles Puigdemont per anar a les llistes de Junts per Barcelona a les eleccions del 21-D de 2017. Abans havia estat promogut pels postconvergents com un dels coordinadors del Pacte Nacional pel Referèndum. Va guanyar rellevància, i també incrementar la relació amb els mitjans, a partir de la designació de Borràs primer com a candidata de Junts el 14-F de 2021 i després com a presidenta del partit. La imatge de Dalmases al costat de Borràs és habitual i exhibeixen confiança mútua. Quan va esclatar la polèmica, coincident amb la decisió de la mesa del Parlament de suspendre Borràs en aplicació del reglament de la cambra, la líder de Junts el va voler protegir i defensar mentre que la resta de dirigents eren prudents. Durant un temps, Dalmases va deixar d'acompanyar Borràs a les entrevistes i va semblar passar a un discret segon pla. Aquest setembre ha tornat a primera línia i ha tingut molt protagonisme en el debat intern a Junts posicionant-se per deixar el Govern. I també ha tornat a les redaccions: fa uns dies acompanyava Borràs a una entrevista a la redacció de l'ACN.

La subdirectora del FAQS, la periodista Mònica Hernàndez, es va "sentir intimidada" pel diputat i vicepresident de JuntsAixò va passar després que al programa de TV3 s'hi entrevistés, el 9 de juliol, a la presidenta del Parlament -ara suspesa arran de l'obertura de judici oral per delictes vinculats a la corrupció-,. Hernàndez es va sentir intimidada, l'actitud de Dalmases va seri aquest va, segons l'informe intern de Junts al qual ha tingut accési que podeu llegir íntegre al final de la informació.Que la periodista es va sentir intimidada per Dalmases i que el dirigent de Junts va actuar de forma incorrecta són lesa les quals arriba, a partir d'una descripció dels fets coincident amb la de l'afectada, la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la de diversos testimonis que va recollir aquest diari, l'expedient que ha instruït el partit sobre els fets. La direcció es va comprometre a aclarir els fets "amb celeritat" arran de la polèmica generada per la publicació d'informacions d'aquest diari que retrataven els comportaments del diputat en la seva relació amb els mitjans.L'informe ha estat, designada a tal efecte per la direcció i que, a més, va ser escollida amb un ampli suport de la militància per presidir laal juliol. El document fa dies que va ser, que ha intentat protegir el dirigent de més estreta confiança política i personal en una polèmica que ha creat malestar al partit . Oranich no es posiciona davant la presidenta i el secretari general sobre possibles sancions al diputat, però trasllada que "si es considerés oportú prendre alguna decisió", l'informe hauria de serper acordar "la proposta que consideri oportuna". Fonts del partit admeten que fer-ho seria el més raonable.Oranich explica en el seu detallat informe que, des que va rebre l'encàrrec a finals de juliol, s'ha entrevistat, "bé telefònicament o bé personalment", ambi detalla els fets que es van succeir, des de les gestions de Dalmases per pactar aspectes de l'entrevista al FAQS fins al polèmic moment: "Molts testimonis dels fets m'expliquen que van viure una, especialment incòmoda des de molts punts de vista, incloent-hi el laboral", afirma descrivint un context d'intimidació amb "crits" i "cops" al camerino després de l'entrevista i que Dalmases va protagonitzar amb la periodista. Oranich admet que té "".El document entra en el fet que "moltes persones, així com diferents informes, es refereixen al fet que el diputat va intimidar la periodista". Oranich, avalada per una llarga trajectòria defensant drets, sosté que "és difícil des de fora", però, tot seguit, afirma que "m'ha quedat clar al llarg de la intervenció que la sotsdirectora del programa". Un fet que va provocar "molta tensió i un". Dalmases es va disculpar en plena polèmica , però en la conversa amb Oranich per elaborar l'informe el diputat va traslladar-li que la disculpa "". La instructora apunta que "el comportament 'intimidatori' és mésque per voler influir a la periodista o al mitjà perquè l'entrevista ja havia acabat i el programa era el penúltim". El FAQS va acabar les seves emissions el 17 de juliol i amb l'inici de la nova temporada ja no va tornar L'enuig de Dalmases i Borràs amb l'entrevista tenia a veure amb les preguntes de la presentadora Cristina Puig i amb el fet que una de les col·laboradores,, interpel·lés a la presidenta suspesa del Parlament sobre elsen el cas de fragmentació de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per la que se la jutjarà per prevaricació i falsedat documental. "Siguin quins siguin els motius pel seu disgust i enuig per com s'havien produït els fets, entenc que", sosté l'advocada., recull fragments del Codi Deontològic de la professió periodística i recorda que "hi ha moltes formes i mètodes, fins i tot legalment previstos, per expressar qualsevol desacord o crítica amb la feina dels periodistes, peròde comunicació, tant si és públic com privat". La instructora constata que "Dalmases va perdre els nervis, ii en públic és una situació a evitar, i més encara quan".La conducta del diputat ja va provocar que,, la mesa del Parlament obrís un procediment intern, que es va remetre a la comissió de l'Estatut dels Diputats, per aclarir si s'havia vulnerat l'article 7 del codi de conducta . La comissió la presideix l'advocat, company de grup de Dalmases i molt proper a les seves posicions polítiques i a les de Borràs. La CCMA va emetre també un informe sobre els fets ratificant la intimidació del polític a la periodista . El seu comportament no només li va valdre a Dalmases crítiques polítiques. També van arribar des del sector periodístic. El-abans de fer de diputat de Junts exercia com a periodista-després d'obrir un procés intern que va corroborar els fets i en una decisió inèdita de l'entitat.

Expedient intern de Junts s... by Naciodigital

