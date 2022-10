La Via Augusta perd carrils per a cotxes mentre la bici es fa un lloc

Lade Barcelona deixarà de ser únicament per a vehicles de motor. Segons ha avançat La Vanguardia, l'Ajuntament preveuo de serveis -com l'aparcament- en ambdós sentits de la marxa perunidireccionals a banda i banda.Les obres estan previstes d'iniciar-se durant el mes de, sense una data exacta, indiquen fonts municipals. Amb aquesta obra, el consistori volamb un sol carril per a bicicletes que comportarà, en alguns trams, l'eliminació de fins a dos carrils de circulació a la Via Augusta.També al novembre, tal com va anunciar l'Ajuntament, hi ha previst iniciar les obres delpassant pel barri de Vallcarca. Es tracta d'una zona de la ciutat que actualment no té projectat cap espai per als ciclistes.

