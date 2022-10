ERC no vetarà els pressupostos de Sánchez per «donar marge» al diàleg amb l'Estat

Fins al límit. ERC ha estirat al màxim,, la incògnita sobre la decisió de presentar o no unaals pressupostos generals de l'Estat . El termini acabava aquest divendres a les 14:00 hores i l'executiu espanyol ha aconseguit frenar a última hora el veto dels republicans, que no esmenaran a la totalitat els pressupostos per donar "marge" a les negociacions. Així ho ha explicat el partit en un comunicat, on assegura que amb aquesta decisió contribueixen a generar "les condicions que permetin mantenir obertes les negociacions que estan en marxa".També, amb qui ERC comparteix diversos punts estratègics a Madrid -sovint presenten propostes conjuntes i es coordinen en les votacions- ha renunciat a presentar esmena per donar aquest marge a la negociació. Amb aquesta decisió dels dos grups, que sumen 18 vots,perquè el govern espanyol pugui superar la primera votació dels pressupostos la setmana vinent durant el debat a la totalitat -26 i 27 d'octubre- tot i que encara no té lligats els vots favorables per la seva aprovació final.Des de l'inici de la setmana, ERC havia assegurat estar molt lluny de la negociació i aprovació dels pressupostos. Els punts de desentesa es trobaven principalment en tres qüestions: la, l'incompliment per part de Sánchez dels compromisos delen matèries com la inversió, i la poca ambició social d'uns comptes que han vist augmentada la partida en qüestions armamentístiques."Malgrat renunciar a l'esmena a la totalitat,de poder aprovar els comptes" asseguren els republicans, que consideren que els pressupostos tenen unde millora i que han d'anar acompanyats de mesures estructurals que contemplin avenços en matèria d'habitatge, canvi de model energètic, un adequat finançament autonòmic i local i reformes fiscals per pal·liar la situació d'emergència social. Des d'ERC subratllen que són "plenament conscients" del context greu de crisi econòmica i social que cal atendre, un element que també sumen com a argument a la seva decisió.Ja són dos anys en què elsmentre que des de Madrid no es compleix amb els compromisos adquirits. Els comptes generals es van presentar el 8 d'octubre i els grups podien plantejar esmenes a la totalitat fins aquest divendres abans de les dues del migdia. El dijous al vespre, set partits havien descartat ja l'esmena a la totalitat, quedant pendents la posició d'ERC, PNB i Bildu, mentre que Junts i la CUP sí que van anunciar que ho farien.Una de les qüestions que més s'havia parlat en els últims dies és sobre els avenços en la, però a hores d'ara no hi ha cap novetat ni han transcendit detalls sobre les negociacions a Madrid entre ERC i el govern espanyol en aquesta carpeta. El compromís de l'última taula de diàleg celebrada abans de l'estiu era que s'avancés en l'àmbit antirepressiuMés enllà d'aquest capteniment, el cert és que a aquestes altures no s'han concretat nous moviments. En aquest immobilisme, els republicans acusaven el PSOE, els comuns a ERC, i el PSOE callava. En el comunicat ERC no fa menció sobre aquesta qüestió en concret, però considera imprescindible que tots els actors contribueixin "anecessàries per tal de mantenir vives les negociacions", amb l'objectiu final de poder arribar a acords.Poc abans de fer l'anunci, la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyolha descartat situar com a prioritat els avenços en l'àmbit de desjudicialització. En una atenció als mitjans, la socialista ha defensat que aquesta cartera s'ha de parlar amb ERC "després", perquè ara la "prioritat" és tirar endavant els comptes. També ha subratllat que el seu govern és "dialogant" i ha propiciat avenços "sense precedents" en la normalització de la situació a Catalunya, però ha insistit que les prioritats ara són "" amb l'instrument que són els pressupostos.

