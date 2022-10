s'ha endut el relatiu honor de ser la primera ministra més efímera de la història del Regne Unit . 45 dies en el càrrec han estat el màxim al qual ha arribat una "" britànica que ha desencadenat una crisi política gravíssima i que, en un període de temps tan curt ha presència història viva amb la mort d'Elisabet II . Ara bé, no ha estat la dirigent més breu mai vista.Per establir el mandat més curt de la història del món cal viatjar geogràficament fins ai temporalment fins al 19 de febrer de 1913. Sí, en un dia concret, perquè la presidència deno és que durés només 24 hores, tampoc una hora: el mandat més breu de la història va quedar-se enEvidentment, res passa per casualitat i la història té a veure amb un canvi de poder que només va Lasucráin com a mer intermediari. Durant la revolució mexicana, els llavors presidenti vicepresidentvan ser detinguts i van renunciar al càrrec -posteriorment van ser assassinats-. Si es donava aquest escenari, la presidència, segons la, requeia en el ministre de, que era Lasucráin.La realitat, però, és que l'etapa de Lasucráin seria molt breu perquè qui esperava torn era, general de l'que havia ordenat matar els dos mandataris anteriors i que havia dut a terme així el que es considera un. D'aquesta manera, Lasucráin va ser investit president a les 17:15 hores d'un 19 de febrer de 1913 i va dimitir a les 18:00 hores, en els que van ser els seus dos únics actes de govern. Després, va seguir amb la seva feina com a

