Liz Truss llança la tovallola i dimiteix

La primera ministra britànica,, ha presentat ladel seu càrrec després d'una de les crisis polítiques més greus que ha viscut el sistema polític britànic. D'aquesta manera culmina la carrera més breu d'un primer ministre del. El pla fiscal presentat el mes de setembre, que incloïa unaper als més rics i un increment del deute del país, va trasbalsar els mercats financers i va ensorrar la lliure, alhora que va enfurismar els seus companys de partit. En una compareixença davant de la seva residència oficial, Truss ha explicat la seva renúncia com la millor sortida per garantir l'del país.La resistència a admetre els seus errors i la decisió de fer fora el seu ministre del Tresor,, per intentar salvar el seu càrrec, lluny de protegir-la, encara va agreujar més la seva posició. Els darrers dies, diputats de totes les branques deles van pronunciar en favor de la seva sortida de Downing Street. La primera ministra va recórrer després als serveis de, antic rival, per dirigir el tresor.La sessió d'ahir al Parlament va ser decisiva per a la caiguda de Truss. Els laboristes van presentar una moció per impedir elal Regne Unit, un tema que divideix profundament els conservadors. Truss havia anunciat que volia aixecar el veto al fracking, però molts diputats conservadors s'hi oposaven. Downing Street va exigir dimecres que el grup conservador votés en contra de la moció laborista, considerant-ho un vot de confiança al govern, que va guanyar la votació. Però el malestar generat va ser enorme.Ara, la formació conservadora haurà d'obrir un nou procés electoral per elegir un nou líder del partit. Es preveu una batalla molt dura per a la successió de Truss. Fins i tot el nom deha reaparegut els darrers dies com un possible relleu. Truss va ser elegida líder conservadora en les primàries conservadores celebrades l'estiu. Ha estat. Johnson va renunciar després d'un cúmul d'escàndols el 7 de juliol passat.

