Junts i PSC es desmarquen dels seus regidors de Premià de Dalt per la contractació de Desokupa

La contractació de la controvertida empresaper part de l', liderat peri amb presència del, ha despertat la indignació de gran part de la societat. Davant l'allau de reaccions contràries, ambdós partits han sortit al pas de la polèmica i s'han desmarcat dels seus regidors. Junts per via de la seva presidenta,, i el PSC, mitjançant un comunicat del partit al Maresme.En una piulada publicada aquest dimecres, Borràs ha assegurat que la seva formaciói ha subratllat que el compromís de JxCat és "combatre les màfies d'ocupació il·legal", impulsantper acabar amb aquestes "pràctiques il·lícites".Al seu torn, els socialistes del Maresme han manifestat el seu "" a les pràctiques de desnonament "extrajudicials" de l'empresa i han deixat palès que s'oposen frontalment a tancar qualsevol tracte amb organitzacions com aquesta. De la mateixa manera que Borràs, el PSC ha advocat per combatre l'ocupació amb reformes legislatives i poder així "".Entre l'historial de Desokupa hi ha diversos membres assenyalats pels vincles amb l'. No és només que el líder de l'empresa,, hagi organitzat actes amb la candidata de Vox a Andalusia,, o que l'any 2008 fos detingut pels Mossos d'Esquadra per extorsió, detenció il·legal, lesions, vexacions i associació il·lícita, sinó que altres treballadors que han passat per la companyia els últims anys -com- exposen tatuatges deamb esvàstiques al braç o han participat en la milícia d'extrema dreta Alba Ortodoxa, com. Igualment, el gruix de la plantilla exhibeix un físic corpulent que acostuma a utilitzar-se com a primera barrera d'intimidació en les intervencions.

