Junts mostra a Aragonès el rol d'oposició: «no» a la llei d'estadística que havia liderat

Quina serà l'actitud de Junts després del trencament del Govern? Els de Laura Borràs i Jordi Turull havien assegurat que farien una oposició "constructiva" i "fiscalitzadora". El que no havien anunciat públicament és que seria frontal i que buscariasigui quina sigui la circumstància i el context. Aquest dimecres ha arribat la primera mostra, quan durant el ple del Parlamentque havia liderat el partit quan estava a l'executiu a través de les figures de l'exconselleri del diputat. La llei, que tot indicava que seria aprovada sense problemes, ha rebut l'únic vot a favor d'ERC, l'abstenció de Junts i la CUP i el vot en contra de la resta dels partits.Canadell, que ha estat elque ha tingut fins ara una tramitació tranquil·la i sense polèmiques, ha renunciat a fer una intervenció inicial com és habitual per part d'aquesta figura en l'inici d'un debat de projecte de llei. En canvi, sí que ha pres la paraula en el torn d'intervenció de Junts, i ha exposat que la lleiperò ha criticat que li falta unaque "no hi és en aquest moment": "El president ha incomplert amb l'acord d'investidura i ens ha enganyat", ha dit Canadell sobre Pere Aragonès.El ple del Parlament, que ha començat aquest matí amb una, s'ha reprès aquest dimecres a la tarda amb el debat i votació d'aquest projecte de llei del Pla estadístic 2023-2028 i de modificació de la llei d'estadística de Catalunya. Ha arribat al final de la seva tramitacióEn cap moment Junts havia presentat cap esmena, i la setmana passada, en comissió, el partit va votar a favor del seu dictamen. A més, segons ha pogut saber, va seraquesta votació en l'ordre del dia del ple d'aquesta setmana.Va ser el mes de maig quan Giró va presentar davant del Parlament aquest nou pla estadístic, que va assegurar que suposa uni l'ampliació de l'abast de les dades estadístiques al país. Des del ple del Parlament, va defensar que aquesta nova norma amplia les fonts administratives i privades a les quals podrà tenir accés l'Institut d'Estadística de Catalunya, i va defensar que servirien per impulsar la transparència i l'avaluació de les polítiques públiques.

