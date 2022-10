El PDECat anirà a les municipals sota el paraigua de la plataforma Ara Pacte Local

Elconcorrerà a les eleccions municipals del 2023 sota el paraigua d', una aliança amb el partitpensada per presentar fins a 300 llistes arreu del territori. Així ho han fet públic aquest dimecres el secretari general adjunt del PDECat, Marc Solsona, i el secretari general d'Ara Catalunya, Daniel Rubio. La idea és teixir aliances amb partits municipals, comarcals i nacionals -en cas que això sigui possible- per aixoplugar candidatures que posin "les persones al centre". Es donarà la màxima llibertat a cada llista local per anar als comicis de l'any vinent.La plataforma, han apuntat les dues formacions, està pensada per aquells que es trobendesprés del esdeveniments relacionats amb el procés i el trencament entre el PDECat i Junts. Els postconvergents disposen dels drets electorals obtinguts l'any 2019, perquè el PDECat era qui aportava la logística a les candidatures de Junts per Catalunya, que en aquell moment no s'havia escindit del projecte postconvergent. Encara hi ha un centenar d'alcaldes que no han fet el pas a Junts, per bé que la xifra ha anat decaient des que es va posar en marxa el partit fundat perLa presentació de la plataforma Ara Pacte Local coincideix en el temps amb la posada en marxa del nou Espai CiU , un partit amb el qual totes les sigles que van sorgir de l'antiga CDC es puguin tornar a unir. Hi han estat implicats el president del PDECat,, i Marta Pascal, que en va ser la primera coordinadora general i després va fundar el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC).

