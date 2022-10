Què està passant al Regne Unit?

Del thatcherisme al Brexit

La primera ministra britànica, Liz Truss , pot estar vivint el seu final com a líder del Regne Unit i del, que sembla encadenar una crisi rere l'altra. El pla fiscal presentat per Truss el setembre passat, basat en una reducció dràstica d'impostos per als més rics i un increment del deute britànic, va ensorrar la lliura i va obligar Downing Street a fer marxa enrere. El descrèdit de la premier és total, i no l'ha salvat la seva decisió de prescindir del canceller de l'Exchequer (ministre del Tresor),, còmplice en el pla esmentat. Aquest dimecres, la titular d'Interior,, ha dimitit després d'enviar un mail des del seu compte a un diputat sobre política migratòria del seu ministeri, saltant-se els protocols establerts. Braverman s'adscriu en l'ala més dretana dels conservadors i cal veure si això serà l'inici de més desercions.Quan el 5 de setembre, el Partit Conservador va anunciar la victòria de Truss en la cursa interna per liderar la, res feia presagiar que pels tories el pitjor encara no havia arribat. La fins aleshores ministra d'Exteriors es va imposar al seu contrincant, el ministre del Tresor, per 81.326 vots enfront 60.399. Enrere quedaven un munt d'aspirants que van ser eliminats en successives conteses internes dins del grup conservador al Parlament.Truss va tenir el seu moment, però el va desaprofitar. Coronada al partit, va gestionar amb relativa discreció el comiat d'Elisabet II . Una oportunitat que a un altre dirigent li hagués servit per escenificar un paper cohesionador. Lluny d'això, quan els cants i els himnes de l'adeu a la reina van apagar-se, la premier va escollir el paper deperò sense el seu talent, i es va despenjar amb un programa fiscal que va revoltar els mercats. L'últim episodi ha estat un nou pas enrere de Downing Street pel que fa a l'que Truss també volia reduir sensiblement.Què està passant realment al Regne Unit? Què li ha passat al Partit Conservador? Aquest va ser el partit de. I molt abans, de, el vencedor de Napoleó, el militar que, davant la desfeta de l'exèrcit francès, va exclamar: "Només demano al cel que aquesta sigui la darrera batalla que guanyi". Com és possible que una institució de segles que en molts moments ha estat una mena de símbol de l'Anglaterra previsible i tradicional, visqui des de fa sis anys en la improvisació, la radicalitat i elmés matusser?Els sis anys que van delal moment actual no s'entenen sense la gran ruptura que van representar els anys de Thatcher (1979-90). La dirigent conservadora va suposar el triomf d'una dreta disposada a canviar les regles del joc establertes en la postguerra i que havien construït un potent estat del benestar, amb la creació del Servei Nacional de Salut i la nova educació pública. Reformes dutes a terme per governs laboristes, però que van ser respectades pels conservadors. Amb Thatcher van venir les privatitzacions i la. El triomf electoral del thatcherisme va canviar els conservadors, acabant amb el poder intern del sector tradicional, poc amant de les guerres culturals i els conflictes amb els sindicats.Però també va canviar el, que va anar abandonant la socialdemocràcia tradicional fins a recalar en un neoliberalisme suau en mans deI, a la vegada, el thatcherisme es va veure impulsat pel triomf de. Tot això va radicalitzar la dreta i va desarmar l'esquerra. Després vindria una generació de líders molt diferent, menys ideologitzats, però també amb pocs referents morals i unaper l'èxit ràpid i el relat. Blair va representar això en el laborisme ia la dreta.Va ser la frivolitat de Cameron i el temor davant una dreta radical cada cop més desfermada la que va fer cometre l'error gravíssim de convocar un referèndum pel Brexit. L'ascens a les enquestes delde Nigel Farage i la força de l'ala neothatcheriana a la seva formació va decidir Cameron a estroncar el seu creixement a base de concedir un referèndum que el 2016 va decidir laA partir d'aleshores, els conservadors van entrar en unaque mai han controlat, tot i guanyar les dues eleccions generals que han convocat, mentre s'han anat succeint els primers ministres: Cameron,i Truss. Tots ells van intentar dominar la bèstia, però sense èxit. Cameron va dimitir després de perdre l'aposta per romandre a la UE. May va intentar un camí intermedi, i va ser engolida per un Johnson abanderat d'un Brexit dur ple d'incerteses. També aquí hi ha hagut paral·lelismes amb el que ha passat als EUA, on la presidència deva inspirar alguns sectors del Regne Unit.Per intentar sobreviure, Truss s'ha encomanat acom a titular del Tresor. És un pragmàtic que sempre ha ambicionat ser primer ministre, càrrec pel qual va competir en el passat. Cal veure quant durarà l'aliança. Les mentides i escàndols -amb festes en plena pandèmia incloses- es van endur un Johnson que, tot i el seu estil, sempre va mostrar olfacte. L'exlider no va emprendre un camí d'imprudències econòmiques, fins i tot va incrementar l'impost de successions. Aquests dies, mentre Truss es veu encerclada, amb tots els sondejos en contra, alguns al seu partit enyoren Johnson. La societat britànica, en canvi, dona senyals d'esgotament i la situació col·loca el líder laborista,, en posició de sortida. Si la sap aprofitar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor