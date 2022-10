Un detingut i desenes de denunciats en el desallotjament de manifestants que han irromput al congrés The District

🔴 Així han desallotjat els Mossos els manifestants que protestaven contra el congrés immobiliari The District



✍ @irenemontagut

📸 @agenciaacnhttps://t.co/8ATF9A2T4u pic.twitter.com/sDN8A0Qd6y — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2022

Els Mossos d'Esquadra hani n'han-entre 50 i 60, segons les autoritats policials- per desobediència en el desallotjament de manifestants que han irromput al congrés The District, que ha començat aquest dimecres a la Fira de Barcelona. Més de 200 persones s'havien concentrat a les portes del recinte en una convocatòria de més de 50 entitats socials, sindicals, veïnals i polítiques com laEls manifestants han anat des de la plaça d'Espanya fins a l'entrada al congrés i un centenarAgents dels Mossos s'havien situat a l'avinguda de Maria Cristina per barrar-los el pas, però els manifestants han entrat per aquesta porta.A l'interior del congrés, els manifestants han portat una pancarta amb el missatge "Defensem la vida. Aturem The District" i. Després han fet una seguda, que ha estat desallotjada per la Brigada Mòbil dels Mossos amb la tècnica d'arrancar cebes. Minuts després de les 11 havien sortit tots. Fonts policials indiquen que han intentat durant una bona estona que els manifestants sortissin mitjançant mediació.L'entitat, una organització d'observadors de drets humans en protestes a Barcelona, adverteix en un tuit queen què un mosso "comença a retorçar el braç" d'un manifestant quan ja estava abandonant el recinte. També informa de "diverses persones amb contusions en braços i canells".Mentrestant, el centenar de persones que s'ha quedat a fora, davant un cordó policial format a posteriori a la porta d'acreditacions, han mantingut la protesta al llarg del matí i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor