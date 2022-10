Un de cada quatre universitaris, en risc elevat de patir una addicció a l'alcohol

Un estudi a càrrec de laha determinat que el 24% dels joves universitaris de l'Estat, o un de cada quatre, corre un risc mitjà-alt d'esdevenir. A més, també ha conclòs que aquesta franja de població menja molt malament, té una altíssima dependència dels telèfons mòbils i van patir un cop psicològic molt superior al de la resta de població a conseqüència de la pandèmia.L'enquesta ha comptat amb una mostra dedede l'Estat, que han hagut de contestar al voltant de 180 preguntes sobre els seus hàbits alimentaris i d'oci. Els universitaris cuiden el seu pes, no fumen i no abusen de substàncies com el cànnabis en una major mesura que la resta de la població.Si bé, les xifres es disparen pel que fa al consum d'alcohol. Segons l'estudi,i el 24% pot convertir-se en una persona alcohòlica. Els universitaris, però no arriben a menjar una peça de fruita al dia, com tampoc llegums, peix ni verdures dues vegades per setmana.La situació és encara, en una residència d'estudiants o sols. Mengen pitjor i beuen alcohol i fumen marihuana el doble que la resta. Fumen més tabac i tenen més dependència del mòbil. De fet, el 30% dels universitaris poden patir, por a estar desconnectat de la xarxa.

