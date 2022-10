L'activista Mohamed Said Badaoui, detingut i pendent d'expulsió

ha estat detingut la tarda d'aquest dimarts. Segons avancen diversos mitjans i ha pogut confirmarl'activista veí de Reus ha estat arrestat per part de la policia espanyola. Sobre seu pesa una ordre d'expulsió de l'Estat, ja que segons el cos s'hauria "". Davant dels fets, de cara al proper dimecres és prevista una concentració a la plaça del Mercadal de la capital del Baix Camp, a les 8 del vespre.Badaoui, i s'ha implicat en diverses causes socials. L'activista va fer pública la seva situació a l'estiu, un cop va rebre l'ordre d'expulsió després d'intentar tramitar sense èxit durant dos anys. A Reus hi va haver una concentració de suport, i es va impulsar un manifest per tal que s'aturés el seu procediment d'expulsió que va superar el miler d'adhesions.En clau política, cal destacar que els grups al Congrés d'En Comú Podem, Esquerra Republicana, la CUP i Junts van trametre una carta al ministre de l'Interior,, instant-lo a frenar el procés d'expulsió que pesa sobre l'activista reusenc. Tots els grups municipals representants al ple de l'Ajuntament de Reus, a excepció de Cs, van emetre un comunicat conjunt per fer costat a Badaoui.

