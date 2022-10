Aragonès crida a construir «noves majories» per tenir pressupostos i resoldre el conflicte

Estrena del nou Govern al Parlament

Primera compareixença aldel president de la Generalitat, des de la ruptura amb Junts . En el primer tram de la intervenció, tot i assegurar que no volia entrar en una dinàmica de retrets, ha carregat contra el "viatge llampec" dels exsocis cap a l'oposició, els ha demanat "preservar la legitimitat" deli els ha reclamat -de manera implícita-. En les últimes setmanes, la presidenta de Junts,, ha posat en dubte la legitimitat de l'executiu, fruit de la pèrdua de suports parlamentaris viscuda des que es va posar en marxa la legislatura. Cap al final, obrint el focus del nou moment polític encetat fa unes setmanes, ha fet una crida a construirper teniri per resoldre el conflicte polític a través d'un acord de claredat, ja rebutjat pel Parlament. D', això sí, ni parlar-ne: les ha tornat a"La ciutadania exigeix i necessita que tothom sumi. Això passa per arribar a acords i construir enteses. Aquesta és la meva voluntat: avançar, mesura a mesura, arribar a acords amb les formacions amb qui compartim que Catalunya té el dret a decidir. És imperatiu arribar a acords id'aquesta necessitat compartida", ha apuntat el president, que ha arrencat la intervenció amb un agraiment a la tasca dels consellers de Junts que han deixat el Govern. "Estic molt satisfet de projectes que hem iniciat", ha remarcat, fent esment a projectes liderats per tots ells. En menys d'un any i mig, ha dit, s'ha complert amb un 40% del programa previst. La pressió a Junts per aprovar els comptes s'ha mantingut en el discurs del president.En clau de resolució del conflicte, el dirigent d'ERC ha defensat que la prioritat ha de ser la fi de la repressió. Davant dels dubtes expressats sobre, primer secretari del, sobre els efectes de la judicialització, Aragonès ha parlat dels casos de, entre d'altres. Ha defensat la via de l'acord de claredat com l'òptima per aplegar majories al voltant del referèndum, i ha assumit que patirà "esgarrinxades" pel fet d'anar "al davant" mentre "obre camí". "Les majories existeixen", ha remarcat el president de la Generalitat, en referència tant al referèndum com els pressupostos i les grans transformacions.Després del torn de l'oposició -amb el PSC i Junts com a protagonistes-, Aragonès ha insistit que, perquè considera que amb una inflació propera al 10% la gent "no es mereix anar pel carrer i veure el cartells" dels partits en una pugna per "tirar els daus" i disposar d'un resultat diferent. A Illa li ha matisat que els pressupostos poden estar en "pròrroga tècnica" durant unes setmanes perquè, degut als canvis a l'executiu, el projecte s'ha de revisar. A, de Junts, li ha volgut clarificar que qui decideix trencar és ladel seu partit, no ell. "Un 42% va defensar la seva continuïtat", ha apuntat el president, que ha preguntat a Batet si "participaran del bloqueig o de les solucions" a l'hora d'aprovar mesures al Parlament.Aragonès, a l'inici, també ha explicat els canvis en l'estructura del Govern, que reforcen amb claredat la consellera de la Presidència,. Assumeix competències que abans depenien de-com ara el control del CTTI-, de Justícia -Afers Religiosos-, d'Acció Exterior i Govern Obert -transparència i- i també de l'antiga Vicepresidència, ara desapareguda, com ara la coordinació dels delegats territorials de la Generalitat. A banda, de Presidència en penja la, dos àmbits que es fusionen en aquesta nova etapa.Des de primera hora s'ha constatat el canvi de paisatge a la cambra catalana. Cap dels exconsellers de Junts ha estat present a l'hemicicle, perquè ni, ni, ni, ni, ni, ninidisposaven d'acta de diputat en el moment de deixar l'executiu. Per aquesta nova etapa, Aragonès s'ha envoltat de dirigents d'ERC com Meritxell Serret , figures del partit amb passat al Govern com Manel Balcells , responsables amb trajectòria dins l'executiu com Natàlia Mas , i també independents. És el cas de Quim Nadal -amb àmplia experiència com a conseller amb el PSC-, Carles Campuzano -veterà de CDC- i Gemma Ubasart , propera als comuns. La d'aquest dimecres serà la seva primera sessió de control des que van estrenar-se en el càrrec.

