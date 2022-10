Desconfia de missatges com aquest: poden ser una estafa derivada del ciberatac a hospitals

Deu dies després delels efectes de l'acte encara es poden palpar. Tots els seus centres van patir afectacions per aquest "atac greu" provocat per un, però un cop superades, l'escletxa de seguretat produïda encara pot donar mals de caps.Tal com alerta la delegació catalana de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la ciutadania ha d'anar amb compte amb alguns missatges que poden arribar procedents de centres sanitaris "i piratejar els seus dispositius electrònics", com poden ser mòbils, tauletes o ordinadors.Els estafadors intenten aprofitar, així, la filtració de dades personals dels pacients per enviar missatges demanant més dades i, així, accedir als seus dispositius. Aquests avisos que es fan passar pel CSI notifiquen. En cas de rebre un missatge així, l'OCU recomana als usuaris que entrin a l'aplicació de La Meva Salut per confirmar si és un avís real o no.Els centres afectats van serl'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, l'Hospital General de l'Hospitalet, l'Hospital Dos de Maig de Barcelona, els CAPS de Sagrada Família, Collblanc i la Torrassa, la Residència Collblanc i la Residència Francisco Padilla (també a l'Hospitalet), i centres d'atenció especialitzada a Sant Feliu de Llobregat i Cornellà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor