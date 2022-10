Agents de paisà de la Guàrdia Civil viatjaran en vols convencionals

Agents de paisà de laenconvencionals. Això és el que passarà en algunsdesprés que el cos policial espanyol hagi posat en marxa unade seguretat en vols (Unesev), un tipus d'unitat coneguda internacionalment com ai que funcionarà tant en vols domèstics com internacionals.La funció d'aquests agents serà la de donar una resposta policial a incidències que puguin posar en risc la seguretat durant els viatges. La unitat s'ha presentat aquest dimarts durant la reunió delque se celebra afins al 20 d'octubre, amb representants del Canadà (que ostenta la presidència), Alemanya, Austràlia, Àustria, Països Baixos, l'Índia, l'Israel, la República Txeca, Romania, Singapur, Suïssa i Vietnam.Són agents amb preparació en, tàctiques operatives d'intervenció, coneixements del medi aeronàutic, anàlisi de comportament,, primers auxilis i. A més, també estan entrenats per mantenir l'estabilitat de l'aeronau i seguir les indicacions de control en la hipotètica situació que eli el copilot no poguessin fer servir els comandaments. Els vols a què es destinaran aquests efectius es decidiran en funció de la valoració delEl director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, el tinent general, ha indicat que aquesta unitat ja s'ha desplegat en 20 vols de l'Estat, entre ells el primer servei internacional a la rutadurant la cimera de l'celebrada el passat estiu a la capital estatal i un vol a l'octubre amb l'aeroport internacionalde

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor