Mainat es retira com a acusació al judici contra la seva exparella

El productorha decidit retirar aquest dilluns l'acusació particular que exercia en el judici contra la seva exparella,, per haver falsificat presumptament xecs al seu nom l'agost de 2020. Així ho ha dit durant la seva declaració al jutjat penal 1 de Barcelona.Després de la suposada estafa, el banc li va tornar els diners i, per tant, ja no se sent perjudicat. "Em vaig enfadar una mica perquè algú m'havia intentat estafar, però ja ho he superat i no tinc gens d'interès perquè aquest judici arribi a cap final especial", ha dit davant del jutge.Mainat ha dit que vol quei que els seus advocats se centrin en el cas principal, l', quan Dobrowolski el va intentar matar amb una sobredosi d'insulina. Per al judici pel xec falsificat, l'exparella de Mainat s'enfronta a tres anys de presó.L'acusada ha manifestat quefalsificant els xecs amb la signatura del seu exmarit i que no va saber res fins que va ser detinguda pels. Segons ella, tenia un pacte amb Mainat pel qual ell pagava l'entrada d'un pis a una germana de Dobrowolski i, a canvi, ella li deixava veure els fills durant les vacances.

