Mor l'actor Pep Guinyol, el Fynn del mític programa de TV3 «Fes Flash»

A petició d’@oriolcarreras, recuperem un gag del programa “Fes flash” amb l’actor Pep Guinyol i els titelles Peluts, emès al gener del 1986 pic.twitter.com/OqXthd0pSP — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) August 12, 2019

L'actorha mort aquest dilluns als 67 anys. Conegut pel seu paper de Flynn al famós programa de TV3 "", que va mantenir enganxats els catalans més menuts al televisor les dècades dels 80 i 90, va marxar fora de Catalunya per passar a formar part de diverses produccions espanyoles de renom. A més de treballar davant la càmera, també era autor i director teatral.Guinyol també va aparèixer en sèries espanyoles com "", "", "" o "". Lluny de la pantalla petita, va formar part d'obres de teatre com "L'auca del senyor Esteve", que va inaugurar la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya.Ha estat el periodistaqui ha avançat la seva mort a Twitter. A partir d'aleshores, diversos usuaris han repassat la seva carrera professional en forma d'homenatge i han recuperat algunes participacions ben curioses. El guionista, per exemple, ha recordat que Guinyol també va aparèixer al programa de TV3 "", com l'ajudant de Joaquim Teixidor.

