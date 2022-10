Vies de tram i llambordes: la superilla de l'Eixample vol recuperar elements històrics

🛤️ Conservarem les vies de l'antic tramvia que s'han destapat amb les obres de #SuperillaBarcelona: són el testimoni d’una ciutat on el transport públic era protagonista



Protegirem la memòria del tramvia, que ara tornarà a creuar un Eixample més verd i saludable 💚 pic.twitter.com/mTPIbXF0I8 — Janet Sanz (@janetsanz) September 6, 2022

L'aspecte final de laserà diferent del previst inicialment després que les obres per construir-la, que es van començar a l'agost, hagin destapat diversosÉs el cas de lesde Barcelona al carrer Girona, que van sortir a la llum a principis de setembre, o lestípiques dels carrers de la ciutat.La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, així ho ha anunciat al seu compte de Twitter. Com ja va fer amb les vies, aquest cap de setmana ha explicat queAixò sí: el resultat final ha de ser un espai amb "" per a les persones amb diversitat funcional.Així, des de l'Ajuntament s'està estudiant un procediment perque acabi amb la irregularitat històrica d'aquest material. Amb aquestes meitats de llamborda i un emplenament de les juntes es podria obtenir un terra pla que permeti "conservar la memòria dels materials que conformen la ciutat", segons ha detallat Sanz. Es tracta d'un mètodeal que es va aplicar a la plaça delLa idea del consistori és incorporar les llambordes en trams regulars dels nous eixos verds, però no a tots els carrers, ja que no s'han trobat prou exemplars. "Ara estem fent proves i treballant amb lesper assegurar que compten amb el seu suport total. Si no, no es farà", ha remarcat la tinenta d'alcaldia.Més enllà de recuperar un element històric de la ciutat, Sanz assegura que la recuperació de les llambordes és també una. "En plena emergència climàtica, Superilla Barcelona ha de reaprofitar tots els materials possibles", explica. Seguint aquesta estratègia, el manteniment de les antigues vies del tramvia al carrer Girona permet a la ciutat mostrar com el "".

