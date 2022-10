Rajoy diu «populistes» als líders del procés: «Van prometre un món feliç i idíl·lic»

ha fet poques aparicions públiques des que va deixar de ser president del. Una d'aquestes compareixences l'ha feta aquest dilluns i ha aprofitat per criticar els líders delcatalà, als quals ha titllat de "" i ha retret que prometessin a la ciutadania "uni un".En una intervenció a lade, l'expresident de l'executiu estatal creu que els polítics catalans d'aquell moment van actuar com el govern d'o elamb el. "El populisme infantil és tractar la gent com a nens, prometre's allò que no es pot complir i després estavellar-se contra la realitat", ha assegurat."Què deien als ciutadans? Quan posem en marxa el procés vindran milers d', entrarem ade seguida i Madrid deixarà de robar-nos", ha recordat, a la vegada que ha defensat que "les empreses no van arribar, sinó que van marxar" i Europa va dir que "no entraven de cap de les maneres". "Iva haver d'arreglar la prefallida de la", ha recordat en referència a l'aplicació de l'Sobre els fets de l'octubre del 2017, Rajoy lamenta que l'fes "moltíssim mal" a lesi a la. "Quan un salta la llei, el que està és liquidant la democràcia i quan no hi ha democràcia, com tots vostès saben, marxem a l', a la llei del més fort", ha explicat. L'expresident espanyol també ha defensat que el 155 va "sortir bé" i l'ha posat com un exemple dels "polítics més grans" que creu que la política espanyola necessita.

