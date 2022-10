Junts exigeix a Aragonès un «acord de claredat» per negociar els pressupostos

Unper negociar elsde la Generalitat. Aquesta és la demanda que fa Junts al presidentper asseure's a parlar dels comptes catalans per al 2023, que estan embarrancats des que es va produir la trencadissa al Govern. El portaveu de la formació,, ha assegurat que necessiten clarificar amb quina majoria compta Aragonès per tirar endavant la legislatura, tenint en compte la situació de minoria parlamentària del Govern. Rius també ha furgat en les discrepàncies argumentals entre Aragonès i el president d'ERC,, que ha vetat els pactes amb elmentre que el màxim dirigent català no l'ha exclòs.En tot cas, el portaveu de Junts ha assenyalat que l'executiu es troba en un moment "d'extrema feblesa", i ha apuntat que no es pot governar Catalunya en "plena minoria". També ha estat crític amb el fet que el nou conseller de Recerca i Universitats,, hagi indicat que els comptes s'haurien de validar "amb qui sigui". "Cal un acord de claredat davant del, hauria de ser ell mateix qui se sotmetés a una qüestió de confiança. No ho vol fer perquè la perdria", ha remarcat. Fa uns dies, Junts va exigir, precisament, una qüestió de confiança per negociar els compte s.El dirigent de Junts, una de les veus més destacades a l'hora de defensar la sortida del Govern, ha remarcat que no coneixen els pressupostos en la mesura que el projecte definitiu encara no ha sortit de la conselleria d'Economia que ara està en mans de. Els que hi havia preparats fins ara, ha dit, estan plantejats com de coalició, a diferència d'ara. "Quan els coneguem, farem les nostres propostes", ha ressaltat Rius, que ha apuntat que Junts "no es desentén de res". El portaveu de la formació també ha manifestat que Aragonès es va posar en contacte amb el secretari general de Junts,, per tal de reprendre el contacte després de la trencadissa.Rius ha assenyalat que l'executiva de Junts ha decidit incorporar la, exconsellera d'Acció Exterior, i, extitular de Justícia. També en formarà part, exvicepresident de la Generalitat., que estaven integrats dins l'executiu liderat per Aragonès i en van sortir després de la consulta, ja eren membres de la direcció des del congrés d'Argelers. Ciuró era un del noms que havien estat sobre la taula per formar-ne part des de l'inici -és molt propera a Turull-, però una entrevista a NacióDigital en la qual no tancava la porta a pactes amb el PSC li van costar l'animadversió del sector afí a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor