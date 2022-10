La inestabilitat es cronifica als Mossos: cinc comissaris en cap en cinc anys

Canvis a la cúpula i acusacions de "purga"

Relacions trencades i caiguda d'Estela

Com queda el cos?

Pere Ferrer aguanta

Elsfa anys que no aconsegueixen mantenir l'estabilitat. Des de la destitució del major, Josep Lluís Trapero , amb l'aplicació de l'article 155 l'octubre de 2017, hi ha hagut cinc comissaris en cap per dirigir la policia de Catalunya en cinc anys. El darrer,, que ha tingut un mandat breu, similar als dels seus predecessors, i marcat per la polèmica. Una polèmica no tan provocada per l'acció policial sinó més aviat lligada a les desavinences internes entre el màxim responsable dels Mossos i el. Tot plegat ha desembocat en la destitució d'Estela aquest dilluns, només 300 dies després de ser nomenat, que cronifica la inestabilitat al cos.Des d'Interior mantenen que la decisió era "necessària" i assumeixen que l'oposició i sectors del cos policial ho aprofitaran per desgastar el conseller. En les darreres hores, el PSC ha denunciat "interferències polítiques" en la destitució -a banda de demanar la compareixença d'Elena al Parlament- ihan manifestat el suport al comissari en cap i han criticat la gestió de la situació per part d'Interior. La fulminació d'Estela s'ha precipitat en les darreres hores, però no ha estat improvisat: les diferències venien de lluny. Fonts d'Interior critiquen que el comissari en cap hagi plantejat un "pols" al conseller exigint el cessament del comissari Eduard Sallent , però la gota que ha fet vessar el got ha estat l'oposició d'Estela al nomenament de quatre noves comissàries.El nom d'Estela se suma a la llarga llista de comissaris en cap que ha tingut el cos en els darrers temps. L'Estat va destituir Trapero l'any 2017 i el seu lloc el va ocupar el comissarifins a l'any 2018. Amb el nou Govern, el consellerva designarper dirigir la policia, però tampoc va durar gaire. El 2019, Buch va cessar Esquius i va designarcom a màxim responsable del cos. Torra va destituir el titular d'Interior l'any 2020 i el seu lloc el va ocupar, que va fer canvis a la cúpula dels Mossos i va restituir el major Trapero com a cap del cos després de l'absolució dels tribunals.El Departament d'Interior ha estat sempre controlat peri no va ser fins a les eleccions de 2021 que ERC va decidir situar-hi un conseller del seu partit. El designat va ser, i un dels reptes era reestructurar el cos de Mossos. Per aquesta nova etapa era imprescindiblei dinàmiques al cos, i tot just entrar al Departament el conseller ja va començar a pensar a rellevar Trapero. La decisió es va concretar el desembre de l'any passat. L'escollit per liderar la nova etapa dels Mossos va ser Josep Maria Estela, amb llarga trajectòria al cos i coneixedor del territori . "Era el candidat més sòlid", sostenen encara ara des d'Interior.El nomenament va anar acompanyat d'altres canvis significatius en posicions clau del cos, com l'intendent, responsable de la comissaria general d'investigació criminal i encarregat d'investigar els casos de Miquel Buch o. En els darrers dies, Rodríguez ha denunciat ingerències de Sallent en la investigació sobre Buch. Els canvis van ser criticats des de l'àmbit polític i mediàtic. Al Parlament, el PSC, per veu de qui va ser conseller d'Interior, va parlar de "purga" i de polititzar el cos. "Purga va ser el 155", va dir Elena al Parlament. Des d'Interior sempre s'ha defensat que els canvis al cos s'han fet seguint criteris operatius En aquests deu mesos, les relacions s'han anat refredant fins a trencar-se, i aquest cap de setmana s'ha precipitat tot. Des d'Interior ja admetien diumenge el serial no s'allargaria. "", apuntaven. L'entorn del comissari, però, afirmava que esperaria el cessament i així ha estat. Els elements que han provocat la ruptura són principalment dos: el primer, el torcebraç que des d'Interior consideren que Estela ha plantejat al conseller. Al juliol, el comissari en cap dels Mossos va demanar ladei poder escollir ell el seu equip. "Sallent és insubstituïble", va ser la resposta de la conselleria. Estela va saber en aquell moment que, en cas de dubte, Interior prioritzaria el seu número dos.L'altre element clau que explica la destitució s'ha produït aquesta última setmana: l'oposició d'Estela al nomenament de quatre noves comissàries, en la línia expressada per la conselleria de "feminitzar" el cos. L'entorn del fins avui comissari en cap sostenia que la feminització dels Mossos s'havia de fer de manera més progressiva, adaptada als tempos del cos. Quan Estela ho va manifestar la setmana passada, la cúpula d'Interior va veure clar que havia de canviar el responsable dels Mossos. Les funcions les assumirà Sallent de, fins que es nomeni un nou comissari de cara al desembre, que podria sortir de la nova remesa de comissaris (i comissàries) nomenats la setmana passada.Fa temps que els Mossos demaneni quedar al marge de la. El cas més evident va ser l'octubre de 2017 i l'aplicació de l'article 155, que va derivar en una causa judicial contra la cúpula del cos que va acabar en absolució de l'. Des d'aleshores, el cos no ha aconseguit aquesta continuïtat desitjada, tampoc ara amb l'arribada d'a Interior. En les últimes hores, diversos sindicats policials han demanat "estabilitat" a la prefectura i s'han oposat a la fulminació d'Estela. Un dels arguments esgrimits aquestes darreres hores per l'entorn del comissari en cap sortint és que cal evitar posar en risc la "".Amb la destitució del comissari en cap, que segons Interior no s'ha adaptat en cap moment al càrrec, s'obren diversos escenaris amb la mirada posada al desembre, quan està previst aprovar undel cos per certificar el canvi als Mossos després de Trpaero. No està previst, però, nomenar ara un nou comissari en cap o que Sallent ocupi aquest lloc de manera oficial. Les funcions, això sí, les ostentarà el fins ara número dos en funcions, ja que és el nom de més rang dins de la prefectura. La cúpula del cos continuarà formada per Sallent,-intendent i una de les que ha promocionat a comissària- i-inspectora i portaveu del cos-.Estela ha enviat una carta als Mossos amb missatges que no són innocents i que es poden interpretar tant contra la cúpula d'Interior com pel seu número dos. Més enllà dels agraïments protocol·laris a la professionalitat dels agents, ha demanat als policies que el "soroll mediàtic i la mesquinesa" no els distregui de la seva feina, una tasca que han de fer amb vocació de servei públic i amb "màxima i radical neutralitat política".Si l'estabilitat és inexistent a la cúpula dels Mossos, és més evident entre els càrrecs polítics. ERC va assumir el Departament d'Interior el 2021 i Elena es va trobar una conselleria que històricament havia controlat CDC. El càrrec de responsable polític dels Mossos l'ostentava, des de 2019, el director general. Elena el va ratificar en el càrrec i les relacions són bones. Aquesta estabilitat, però, és relativament nova, si veiem l'evolució dels últims anys. Des de la sortida d'el 2017, hi va haver dos directors generals fins a l'arribada de Ferrer el 2019. Van ser, destituït pel 155, i, que va durar poc més d'un any.

