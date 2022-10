La Viquipèdia en català, entre les deu millors edicions del món

📢🎖️ ATENCIÓ

Nova fita històrica per a la Viquipèdia en català!



Per primera vegada, la versió en català es situa entre les 10 millors llengües del món en el rànquing de qualitat dels 10.000 articles essencials, el més complex quant a completesa entre edicions idiomàtiques. pic.twitter.com/GMxfgfGuLZ — Viquipèdia (@Viquipedia) October 17, 2022

", ha escrit l'enciclopèdia digital en el seu perfil de Twitter aquest mateix dilluns. La bona nova és que l'edició en llengua catalana se situa, per primera vegada en la història del portal,en matèria de qualitat.El mèrit de formar part del rànquing és encara més gran, ja que, segons ha descrit l'entitat, elsobre el qual ha elaborat la llista de les millors llengües és "" quant a completesa dels articles de la Viquipèdia. Ara, el català és el primer idioma del món en les 1.000 entrades essencials i la primera llengua en les 1.000 entrades més importants des de fa prop d'una dècada.per a les 310 llengües internacionals que tenen versió lingüística al portal. En aquesta ocasió, el català ha superat idiomes de pes com l'àrab, el portuguès, el coreà o l'hebreu per situar-se amb 75,83 punts dels 100 que atorga la llista.De fet, la comunitat de voluntaris catalanoparlants s'ha quedat a només mig punt dels italians -amb 76,35- i en els pròxims mesos aspiren, si continuen amb l'actual tendència de creixement -molt superior als idiomes que tenen per davant-, a aproximar-se a lesl'anglès (96,86 punts), el serbi (91,03) i el castellà (87,57).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor