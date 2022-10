Mor la mare d'un pilot de motos només dos dies després que el seu fill

Commoció a la família del motociclisme. A la mort del jove pilot, de l'equip, la setmana passada arran d'un greu accident durant la cursa del Gran Premi de Portugal del Campionat del Mon FIM Supersport 300, s'hi ha sumat la mort, només dos dies després, de la seva mare,, d'un atac de cor.Pocs minuts després de l'accident de Steeman, de, els seguidors del motociclisme ja van començar a pensar el pitjor. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital i no hi havia repeticions de la caiguda per televisió, cosa que sovint vol dir que no hi ha bones notícies. Poc després es feia públic el comunicat anunciant la mort del pilot.Ningú podia esperar, però, que el drama anés encara més enllà. Només dos dies després, la mare del noi, va morir per un problema cardíac, tal com van revelar divendres algunspropers a la família del pilot.

