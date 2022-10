Spotify ja està disponible en català

Des d'Android:

1. Ves a Play Store

2. Busca Spotify

3. Actualitza APP

4. @spotifyencatala!!

Se'ns dubte la gran alegria del dia. Va, amimeu-vos a canviar-ho i que vegin que el català és una llengua molt viva! Un triomf de lluny i de molts.

pd cal tenir posat català al dispositiu pic.twitter.com/aH2kOWZNlS — Ernest II*II (@ernest_sant) October 14, 2022

ja està disponible en. Els usuaris de l'aplicació que la tinguin actualitzada ja poden gaudir de llegir-la en llengua catalana. Si encara no apareix, cal repassar a la botiga d'aplicacions d'si l'app està actualitzada i també és possible que no aparegui automàticament i s'hagi de canviar l'idioma des de les opcions.El català arriba a la plataforma de música més gran del món tal com va anunciar Joan Laporta fa uns dies. Era el compromís dels creadors de l'aplicació sueca quan van arribar a un acord de patrocini amb el club blaugrana. Es dona la casualitat que l'acord Barça-Spotify també ha anunciat aquest divendres que l'equip delluirà el logo de Drake durant el Clàssic d'aquest diumenge contra elalL'arribada del català a la plataforma fa que disposi d'una. Precisament, aquesta aliança també va passar per assemblea , en la general de socis i sòcies, organitzada el passat mes d'abril.

