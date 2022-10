Com participar en el compostatge comunitari a Barcelona?

Com es pot participar en el compostatge comunitari?



On estan ubicats els vuit punts de compostatge?

Als punts verds dels barris i espais següents:



La Barceloneta (Fàbrica del Sol)

Sagrada Família (Aula Ambiental)

Plaça d’André Malraux (Fort Pienc)

Folch i Torres

Vallcarca

Jardins de Montserrat (Casal de Joves Queix i Hort de la Lola)

Hort de Can Valent i a l’Aula Ambiental del Bosc Turull Alsdels barris i espais següents:La Barceloneta (Fàbrica del Sol)Sagrada Família (Aula Ambiental)Plaça d’André Malraux (Fort Pienc)Folch i TorresVallcarcaJardins de Montserrat (Casal de Joves Queix i Hort de la Lola)Hort de Can Valent i a l’Aula Ambiental del Bosc Turull

Quins beneficis té el compostatge comunitari?

AMB EL SUPORT DE

La ciutadania, els comerços, les entitats i els centres educatius poden fer ús delsper obtenir compost com a substrat per als jardins o els horts urbans. És una opció peri contribuir a reduir la petjada de carboni dels residus. Es calcula que else municipals poden reciclar anualment al voltant dei generar 16.800 quilos de compost.Visiteu un dels punts de compostatge que tingueu més a prop i inscriviu-vos-hi, rebreu una petita formació prèvia.Porteu-hi de manera puntual o periòdica restes orgàniques de la cuina o restes vegetals de plantes del balcó o del jardí.El compost acabat es garbella manualment i es reparteix periòdicament entre les persones participants. Elo jardins.Ajuda ade la gestió dels residus i a mitigar els efectes de la crisi climàtica.Contribueix ai afavoreix una economia circular sostenible.És unamb altres persones usuàries en el procés de compostatge i distribució del compost final, entre altres activitats que s’organitzen.El compost que es genera serveix com a substrat per a jardins i horts urbans.Consolidar la xarxa de punts de compostatge, objectiu del pla Residu Zero 2021-2027.El nou pla Residu Zero 2021-2027 de l’Ajuntament de Barcelona estableix la creació d’una estratègia per ampliar i consolidar una xarxa de compostatge comunitari a la ciutat establint sinergies amb altres iniciatives de compostatge establertes als barris.Actualment, diverses entitats s’encarreguen de la gestió i el manteniment dels compostadors i de la difusió i dinamització de diferents activitats de compostatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor