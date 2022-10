Els arrendadors de pisos i multipropietaris tenen tres cops més pes al Congrés que a la societat

Gran propietària... i socialista

La possibilitat d'una legislació que permeti avançar cap a majors garanties delroman estancada al Congrés dels diputats. La pressió de Podem, ERC o Bildu des de dins i d'entitats com elo lades de fora per regular elsi dificultar de forma permanent elstopa amb el PSOE i les formacions conservadores. Sigui com sigui, l'accés a un pis és una preocupació clarament més notòria al carrer que a la institució, ja que el percentatge de diputats de la cambra baixa quela proporció global dels ciutadans que gaudeixen d'aquestes propietats.Aquesta és una informació que es pot consultar individualment en cadascuna de les fitxes dels 349 parlamentaris, els quals han d'especificar al Congrés les propietats de què disposen i els ingressos que reben per totes les vies. I d'aquests, n'hi ha, si bé, en cinc d'aquests casos, no especifiquen si es tracta d'un habitatge, sinó simplement es refereixen a immobles, els quals podrien ser també locals, pàrquings o finques rústiques. La xifra de diputats arrendadors, per tant, balla entre el 17,8% i el 19,2% del total i, tant per la franja alta com la baixa, multiplica per tres elmajor d'edat de l'Estat.I és que, lluny de la imatge de l'arrendador com d'una figura habitual a la societat, escassament. És una dada que es pot extreure de l' estadística sobre l'IRPF a l', ja que aquesta informa de quants contribuents demanen la reducció corresponent a ingressos provinents de l'arrendament d'immobles destinats a l'habitatge. I malgrat que molts ciutadans de rendes baixes o jubilats no estan obligats a presentar la declaració de la renda, sí que ho estan tots aquells que ingressen més de 1.000 euros anuals pel lloguer d'immobles.A la pràctica, per tant, tothom que lloga un pis a algú altre ha de fer el tràmit de la renda, a l'estadística de la qual només en quedarien fora aquells arrendadors que incompleixen les obligacions fiscals o que tinguin habitatges en lloguer. Es tracta de 2,1 milions de ciutadans -451.066 dels quals són catalans-, escassament el 5,4% de la població adulta de l'Estat. En canvi,són arrendadors, com el 31% de Vox, el 23% del PP o el 18% del PSOE. En el cas del grup de Podem, només ho són un 9% dels parlamentaris i ERC seria l'únic partit que va obtenir més de deu escons al Congrés entre els quals cap d'ells seria per a un arrendador.Una desproporció similar o fins i tot més accentuada ocorre en relació amb la tinença d'habitatges, es destinin a no al lloguer. I és que, segons una enquesta recent de Fotocasa , fins a un 40% de la població de l'Estat no és propietària ni copropietària de cap habitatge, un fet compartit només per un 15% de diputats del Congrés. Per contra, un 42% d'aquests parlamentaris disposen de dos pisos o més, una multipropietat tres cops i mig més habitual que en el 12% global de ciutadans en la mateixa situació. I encara més, un 21% dels diputats són, cosa que, més enllà de la cambra, només ocorre en un 2% de la població de l'Estat.La diferència és evident quant al perfil de tenidors de pisos a dins i fora del Congrés, però alguns casos són especialment rellevants. De fet, la diputada que declara més habitatges és del PSC,, una desena totalment de totalment seus, un al 70% i dos a mitges, repartits per, l'i la, al País Valencià. Tot seguit, el popular andalúsen declara nou, a més de diverses finques rústiques, tot i que hi ha encara altres catalans multipropietaris destacats, com, de Vox, amb sis habitatges, i la socialista, del PDECat, amb cinc cadascun.Aquestes diferències entre parlamentaris i ciutadans pel que fa a la vinculació amb l'habitatge respon, en part, a qüestions d'edat, ja que laés també diferent i, al Congrés, hi ha pocs adults joves, en aquella edat on el lloguer o viure amb els pares són opcions habituals i la propietat, una raresa. Tot i això, també s'evidencia de nou el, amb diputats que històricament han rebut ingressos per damunt de la mitjana, ja sigui per formació i carrera professional o per herència i nissaga. Els arrendadors, segons les mateixes dades de l'AEAT, són de mitjanaque la resta, situant-se en un 46,9% dels casos en trams de rendiment de l'IRPF superior als 30.000 euros, cosa que només ocorre en un 21,4% d'aquells que no tenen pisos en lloguer. En canvi, pràcticament no es troben arrendadors en els trams més baixos de renda.Sigui com sigui, la nova llei de l'habitatge ha estat una de les grans damnificades en la confecció dels pressupostos de l'Estat per al 2023. Malgrat que els que partits i entitats que en són favorables entenien que aquest tràmit era una oportunitat per pressionar el PSOE per avançar-hi, finalment la normativa continua encallada, sense avenços des de fa mesos i a un any de les pròximes eleccions estatals. Serà difícil, per tant, que s'esmeni l'impacte que va tenir a Catalunya l'de la llei del Parlament que regulava els preus del lloguer.I això que és precisament a Catalunya on el pes del lloguer és dels més elevats. Segons les dades recollides per l'Agència Tributària,, clarament per damunt del 15,8% de mitjana estatal i només per darrere del 23,6% de les. També és alt el percentatge a(20,7%) i les(19,8%) i força més baix a(8,8%) i(9,4%). Igualment, Catalunya és també un dels territoris amb més arrendadors que declaren ingressos per lloguers, tot i que en segueixen sent pocs, un 7,2% del total de catalans, per sota del 8,6% a Madrid i del 7,4% a l'(7,4%).

