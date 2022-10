TMB i els sindicats arriben a un preacord per frenar la vaga d'autobusos a Barcelona

per Victor Rodrigo, Barcelona, Catalunya |

Els sindicats i els responsables de TMB han arribat a un preacord per. Segons ha explicat Betevé, aquest acord preliminar haurà de ser ratificat pels treballadors del sector en assemblea i així ratificar la desconvocatòria de l'aturada. Està prevista per dimarts o dimecres de la setmana que ve. A més, el comitè d'empresa ha decidit desconvocar les aturades parcials per dilluns i dimarts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor